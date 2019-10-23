Сочи готовился к форуму "Россия – Африка" почти девять месяцев

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Подготовка к проведению экономического форума и саммита "Россия-Африка" в Сочи началась в феврале и позволила создать комфортную обстановку для гостей и жителей, сообщила РИА Новости директор департамента развития и проведения значимых мероприятий администрации курорта Светлана Батяйкина.

Она пояснила, что Сочи имеет большой опыт встречи крупнейших международных спортивных, культурных и деловых событий. Однако, подготовка к форуму "Россия – Африка" началась заблаговременно и тщательно.

"Событие такого уровня и масштаба проходит в нашем городе впервые. Это накладывает очень большую ответственность на город. И подготовка началась задолго. Готовиться мы начали с февраля. Был сформирован организационный комитет, и основным направлением нашей работы стала подготовка инфраструктуры города к экономическому форуму и саммиту "Россия-Африка", - рассказала Батяйкина.

По ее словам, мэр Сочи возглавляет рабочую группу по подготовке инфраструктуры. Губернатор Кубани также возглавляет несколько рабочих групп по размещению, волонтерам, транспорту. Подготовка велась комплексно по всем направлениям. Для того, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы, в городе сформирован городской оперативный штаб. Властям удалось не только создать безопасную и комфортную атмосферу для участников форума, но и не нарушить привычную жизнь города.