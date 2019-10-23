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РИА Новости

Владимир Зеленский пригласил Синдзо Абэ посетить Украину в 2020 году

18:12 23.10.2019
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© REUTERS / Carl Court/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019
© REUTERS / Carl Court/Pool
КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьера Японии Синдзо Абэ посетить Украину в 2020 году.
Украинский лидер 21-24 октября находится с визитом в Японии, где принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
"Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абэ. Мы лично с ним познакомились, как говорят, мне кажется, что у нас появилась "химия". Так говорят. "Химия" между нашими странами уже давно есть, а сейчас мы говорим не о теории, а об определенных практических шагах. И уже в 2020-м... Во-первых, мы пригласили японскую сторону – и премьера, состав правительства – на встречу, на официальный визит в Украину", - заявил Зеленский в интервью изданию "Сегодня", которое опубликовано в среду.
По его словам, в ходе визита в Японию украинской делегации удалось договориться с японскими партнерами о подписании в 2020 году ряда договоров, в частности о строительстве Бортнической станции аэрации, моста через реку Южный Буг в Николаевской области. Он добавил, что также речь идет о предоставлении Украине льготных кредитов.
Зеленский заявил, что много рассказывал японским партнерам об Украине, о разных проектах, в которые можно инвестировать средства. Он добавил, что хотел бы в разы увеличить товарооборот с Японией, который за восемь месяцев этого года составил около 200 миллионов долларов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 13:24РИА Новости
Абэ заверил Зеленского в намерении продолжить поддержку реформ на Украине
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