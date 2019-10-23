Владимир Зеленский пригласил Синдзо Абэ посетить Украину в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибывают на церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито в Императорском дворце в Токио. 22 октября 2019

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил премьера Японии Синдзо Абэ посетить Украину в 2020 году.

Украинский лидер 21-24 октября находится с визитом в Японии, где принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

"Была встреча, важная встреча с правительством Японии, с премьер-министром Абэ. Мы лично с ним познакомились, как говорят, мне кажется, что у нас появилась "химия". Так говорят. "Химия" между нашими странами уже давно есть, а сейчас мы говорим не о теории, а об определенных практических шагах. И уже в 2020-м... Во-первых, мы пригласили японскую сторону – и премьера, состав правительства – на встречу, на официальный визит в Украину", - заявил Зеленский в интервью изданию "Сегодня" , которое опубликовано в среду.

По его словам, в ходе визита в Японию украинской делегации удалось договориться с японскими партнерами о подписании в 2020 году ряда договоров, в частности о строительстве Бортнической станции аэрации, моста через реку Южный Буг в Николаевской области. Он добавил, что также речь идет о предоставлении Украине льготных кредитов.