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РИА Новости
Тверская область

Тверским ветеранам показали, как отливают памятник для Ржевского мемориала

17:59 23.10.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверским ветеранам показали, как отливают памятник для Ржевского мемориала
Тверским ветеранам показали, как отливают памятник для Ржевского мемориала
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 окт – РИА Новости. Пятеро ветеранов войны из Тверской области посетили литейный цех в подмосковном Солнечногорске, где создается скульптура советского солдата Ржевского мемориала, сообщает пресс-служба правительства тверской области.
С инициативой организации такой экскурсии выступил губернатор области Игорь Руденя.
Мемориальный комплекс создается подо Ржевом на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и
правительства Тверской области.
По информации пресс-службы, каркас для центральной фигуры Ржевского мемориала уже готов и доставлен на площадку близ деревни Хорошево подо Ржевом. 25-метровый монумент на стальном каркасе установят на 10-метровом насыпном кургане.
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Созданием памятника занимаются около 30 специалистов под руководством скульптора Андрея Коробцова. Предполагается, что монтаж скульптуры завершится в апреле 2020 года. Сам мемориал будет открыт в мае, когда будет отмеыаться 75-летие Великой Победы.
В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиа-проектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте. Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайтеподоржевом.рф. На сегодняшний день собраныпочти 271 миллион рублей пожертвований.
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Тверская областьИгорь Руденя
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