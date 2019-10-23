Тверским ветеранам показали, как отливают памятник для Ржевского мемориала

ТВЕРЬ, 23 окт – РИА Новости. Пятеро ветеранов войны из Тверской области посетили литейный цех в подмосковном Солнечногорске, где создается скульптура советского солдата Ржевского мемориала, сообщает пресс-служба правительства тверской области.

С инициативой организации такой экскурсии выступил губернатор области Игорь Руденя.

Мемориальный комплекс создается подо Ржевом на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и

правительства Тверской области.

По информации пресс-службы, каркас для центральной фигуры Ржевского мемориала уже готов и доставлен на площадку близ деревни Хорошево подо Ржевом. 25-метровый монумент на стальном каркасе установят на 10-метровом насыпном кургане.

Созданием памятника занимаются около 30 специалистов под руководством скульптора Андрея Коробцова. Предполагается, что монтаж скульптуры завершится в апреле 2020 года. Сам мемориал будет открыт в мае, когда будет отмеыаться 75-летие Великой Победы.