Россия становится главным посредником в регионе, заявил курдский политик

ГЕНУЯ, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе указывают на то, что Москва добилась ключевой роли в содействии политическому урегулированию на границе Сирии, заявил РИА Новости представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман.

"Я считаю, что это (меморандум – ред.) помешало Турции рассмотреть вопрос о военном вмешательстве ... Согласно договоренностям, роль России стала самой важной в продвижении политического урегулирования", - заявил Сулейман, отвечая на вопрос о том, предотвратил ли меморандум возможную военную конфронтацию между Дамаском и Анкарой.

Председатель КДПП добавил, что Турция не смогла убедить Россию в необходимости продолжения ею военных действий в Сирии, а сделка между лидерами двух стран стала "хорошим началом" для сокращения турецкого военного присутствия в стране.

Сулейман также выразил надежду, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации на сирийской границе и сохранению мирного процесса в стране.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.