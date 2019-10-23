Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T17:55Z
https://ria.ru/20191023/1560130935.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155995/87/1559958754_0:103:1831:1133_1036x0_80_0_0_d2d8156766cf3e3f87b45d18b3698b40.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия становится главным посредником в регионе, заявил курдский политик

17:55 23.10.2019
365
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
ГЕНУЯ, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе указывают на то, что Москва добилась ключевой роли в содействии политическому урегулированию на границе Сирии, заявил РИА Новости представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман.
"Я считаю, что это (меморандум – ред.) помешало Турции рассмотреть вопрос о военном вмешательстве ... Согласно договоренностям, роль России стала самой важной в продвижении политического урегулирования", - заявил Сулейман, отвечая на вопрос о том, предотвратил ли меморандум возможную военную конфронтацию между Дамаском и Анкарой.
Председатель КДПП добавил, что Турция не смогла убедить Россию в необходимости продолжения ею военных действий в Сирии, а сделка между лидерами двух стран стала "хорошим началом" для сокращения турецкого военного присутствия в стране.
Сулейман также выразил надежду, что Россия будет содействовать стабилизации ситуации на сирийской границе и сохранению мирного процесса в стране.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Вчера, 17:35Радио Sputnik
Как меморандум в Сочи изменит ситуацию в Сирии? Мнение экспертовТурция пока не видит необходимости в новой операции в Сирии после достижения соглашения с РФ по сирийскому урегулированию. Политологи и военные эксперты оценили значение достигнутых в Сочи договоренностей.
2700003
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Берлин предложил создавать зону безопасности в Сирии под эгидой ООН
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Лента
новостей
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Ситуация в Идлибе
Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Зона патрулирования в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска
Президент РФ Владимир Путин и президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин рассчитывает на активизацию сотрудничества России и ДР Конго
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Около 176 тысяч человек покинули северо-восток Сирии, заявил Госдеп
Дамаск
МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния