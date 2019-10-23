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РИА Новости
Культура

Джейсон Момоа рассказал, что "Аквамен 2" будет грандиознее первого

19:44 23.10.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктер Джейсон Момоа
Актер Джейсон Момоа
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа рассказал в интервью Entertainment Online, что сиквел будет еще более масштабным.
Актер пообещал, что новая картина будет "многоуровневой".
Он также уточнил, что его идеи для сиквела понравились режиссеру Джеймсу Вану и руководству киностудии Warner Bros.
Момоа, признался, что его жизнь сильно изменилась после первой картины, как если бы он до этого "где-то скрывался в течение 18 лет".
"Аквамен" стал одним из самых кассовых фильмов, заработав в мировом прокате более миллиарда долларов. Именно он принес популярность Джейсону, который также снимался в "Игре престолов" и в лентах о Бэтмене.
Кадр из фильма Аквамен
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КультураДжейсон МомоаКино и сериалыНовости культуры
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