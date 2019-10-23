Джейсон Момоа рассказал, что "Аквамен 2" будет грандиознее первого

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа . Исполнитель главной роли в "Аквамене" Джейсон Момоа рассказал в интервью Entertainment Online, что сиквел будет еще более масштабным.

Актер пообещал, что новая картина будет "многоуровневой".

Он также уточнил, что его идеи для сиквела понравились режиссеру Джеймсу Вану и руководству киностудии Warner Bros.

Момоа, признался, что его жизнь сильно изменилась после первой картины, как если бы он до этого "где-то скрывался в течение 18 лет".