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РИА Новости

В Петербурге задержали водителя маршрутки, столкнувшейся с трамваем

17:26 23.10.2019
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП с трамваем и маршруткой в Петербурге, в котором пострадали 15 человек, возбуждено в отношении водителя маршрутки, он задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Столкновение маршрутного автобуса и трамвая произошло 20 октября около 18 часов на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора, она перевернулась. По информации полиции, пострадали 15 человек, в том числе двое детей 9 и 14 лет.
"По факту аварии в отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). Принято решение о задержании подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос о заключении водителя под стражу", - говорится в сообщении.
Во вторник вице-губернатор Анна Митянина сообщила, что в больницах после ДТП остаются семь человек.
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