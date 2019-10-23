В Петербурге задержали водителя маршрутки, столкнувшейся с трамваем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту ДТП с трамваем и маршруткой в Петербурге, в котором пострадали 15 человек, возбуждено в отношении водителя маршрутки, он задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Столкновение маршрутного автобуса и трамвая произошло 20 октября около 18 часов на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. По предварительным данным, водитель маршрутки двигался на запрещающий сигнал светофора, она перевернулась. По информации полиции, пострадали 15 человек, в том числе двое детей 9 и 14 лет.

"По факту аварии в отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). Принято решение о задержании подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос о заключении водителя под стражу", - говорится в сообщении.