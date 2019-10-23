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РИА Новости

Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

17:22 23.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
"Я остаюсь убежденным, что в долгосрочной перспективе возможно установить контроль над вооружениями. Я не могу сказать вам, когда нам это удастся, через год, два, пять лет или десять. Но я абсолютно уверен, что возможно добиться успеха", - заявил Столтенберг в среду, выступая на конференции альянса по нераспространению в Брюсселе.
Он обосновал свою точку зрения тем, что "есть некий рациональный подход", который заключается в том, что "в интересах всех располагать контролем за вооружениями". "Потому что альтернатива – очень опасна и затратна", - сказал генсек НАТО.
"Мы всегда готовы сесть за стол и улучшить отношения с соседями. РФ - наш сосед, и мы продолжим работать с РФ по вопросам контроля над вооружениями", - заявил он.
При этом Столтенберг снова отверг предложение РФ о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявив, что такая идея "не заслуживает доверия", потому что она не учитывает "реальность на местах" и наличие, по его словам, у РФ ракет такого класса.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
В сентябре НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8, которую в НАТО призывают ликвидировать как нарушавшую договор РСМД.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФНАТОЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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