Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.

"Я остаюсь убежденным, что в долгосрочной перспективе возможно установить контроль над вооружениями. Я не могу сказать вам, когда нам это удастся, через год, два, пять лет или десять. Но я абсолютно уверен, что возможно добиться успеха", - заявил Столтенберг в среду, выступая на конференции альянса по нераспространению в Брюсселе.

Он обосновал свою точку зрения тем, что "есть некий рациональный подход", который заключается в том, что "в интересах всех располагать контролем за вооружениями". "Потому что альтернатива – очень опасна и затратна", - сказал генсек НАТО.

"Мы всегда готовы сесть за стол и улучшить отношения с соседями. РФ - наш сосед, и мы продолжим работать с РФ по вопросам контроля над вооружениями", - заявил он.

При этом Столтенберг снова отверг предложение РФ о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявив, что такая идея "не заслуживает доверия", потому что она не учитывает "реальность на местах" и наличие, по его словам, у РФ ракет такого класса.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.