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РИА Новости

В крупном ДТП с пешеходами в Петербурге пострадала чиновница

16:53 23.10.2019 (обновлено: 20:31 23.10.2019)
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© Фото предоставлено очевидцемДТП в Санкт-Петербурге
ДТП в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено очевидцем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина находилась в перевернувшейся машине и получила травмы в крупном ДТП с пешеходами в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель комитета.
"При ДТП пострадала Надежда Ильина", - рассказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее сообщалось, что около 11.43 в среду на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После этого автомобили сбили людей на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Renault, из-за чего тот опрокинулся. По последним данным, в ДТП травмированы семь пешеходов и водитель одной из машин.
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