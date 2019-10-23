В крупном ДТП с пешеходами в Петербурге пострадала чиновница

Ранее сообщалось, что около 11.43 в среду на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После этого автомобили сбили людей на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Renault, из-за чего тот опрокинулся. По последним данным, в ДТП травмированы семь пешеходов и водитель одной из машин.