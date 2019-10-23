В крупном ДТП с пешеходами в Петербурге пострадала чиновница

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина находилась в перевернувшейся машине и получила травмы в крупном ДТП с пешеходами в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель комитета.
"При ДТП пострадала Надежда Ильина", - рассказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее сообщалось, что около 11.43 в среду на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После этого автомобили сбили людей на пешеходном переходе. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Renault, из-за чего тот опрокинулся. По последним данным, в ДТП травмированы семь пешеходов и водитель одной из машин.