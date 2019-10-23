Вершинин: договоренности по Сирии основаны на диалоге с Дамаском и курдами

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия, Дамаск и курдские силы вели закрытые контакты по урегулированию в Сирии, договоренности РФ и Турции основываются на их результате, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

"Контакты между Россией и курдами, Дамаском и курдами на протяжении длительного времени имели место. Это были закрытые, рабочие контакты в интересах дела. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что те договоренности, которые выработаны в Сочи, основываются на определенном понимании о том, как будут действовать стороны", - сказал Вершинин.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.