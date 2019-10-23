Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T16:52Z
https://ria.ru/20191023/1560127092.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155544/29/1555442991_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_46f04efdaa13ef77e0ff4f6939e17981.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин: договоренности по Сирии основаны на диалоге с Дамаском и курдами

16:52 23.10.2019
177
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия, Дамаск и курдские силы вели закрытые контакты по урегулированию в Сирии, договоренности РФ и Турции основываются на их результате, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Контакты между Россией и курдами, Дамаском и курдами на протяжении длительного времени имели место. Это были закрытые, рабочие контакты в интересах дела. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что те договоренности, которые выработаны в Сочи, основываются на определенном понимании о том, как будут действовать стороны", - сказал Вершинин.
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Вчера, 15:32Радио Sputnik
Минобороны показало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
720001
Обсудить 2
Война в СирииСергей ВершининВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани. 23 октября 2019
Зона патрулирования в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска
РИА
Новости
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии
Ситуация в Идлибе
Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
Лента
новостей
Дамаск
МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: меморандум по выводу курдов в Сирии будут реализовывать без насилия
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Россия становится главным посредником в регионе, заявил курдский политик
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп надеется на скорую встречу с командующим силами сирийских курдов
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния