Вершинин: договоренности по Сирии основаны на диалоге с Дамаском и курдами

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия, Дамаск и курдские силы вели закрытые контакты по урегулированию в Сирии, договоренности РФ и Турции основываются на их результате, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
"Контакты между Россией и курдами, Дамаском и курдами на протяжении длительного времени имели место. Это были закрытые, рабочие контакты в интересах дела. Поэтому мы можем с уверенностью говорить, что те договоренности, которые выработаны в Сочи, основываются на определенном понимании о том, как будут действовать стороны", - сказал Вершинин.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.