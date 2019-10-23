"Алросе" стоит начать производство синтетических алмазов, считает Трутнев

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что "Алроса" может заниматься производством искусственных алмазов, так как они по ряду показателей уже обходят натуральные.
"Я не знаю, должна ли заниматься "Алроса" производством искусственных камней. На мой взгляд, да. Потому что это близкий конкурентный рынок, это новые технологии. И при том, что сегодня синтетические алмазы уже начинают превосходить натуральные по ряду показателей, не участвовать в этом рынке, ждать еще больших потрясений, мне кажется, не очень дальновидным", - сказал журналистам Трутнев на форуме в Сочи.
По его словам, принципиальным становится вопрос маркировки на уровне международного законодательства.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.