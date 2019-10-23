"Алросе" стоит начать производство синтетических алмазов, считает Трутнев

"Я не знаю, должна ли заниматься "Алроса" производством искусственных камней. На мой взгляд, да. Потому что это близкий конкурентный рынок, это новые технологии. И при том, что сегодня синтетические алмазы уже начинают превосходить натуральные по ряду показателей, не участвовать в этом рынке, ждать еще больших потрясений, мне кажется, не очень дальновидным", - сказал журналистам Трутнев на форуме в Сочи.