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РИА Новости
Война в Сирии

Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа

16:38 23.10.2019 (обновлено: 17:57 23.10.2019)
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Американский президент Дональд Трамп 14 октября заявил, что после вывода войск США в Сирии останется небольшой гарнизон в Эт-Танфе.
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Замглавы МИД подчеркнул, что американские военные находятся в этой области незаконно и блокируют дорогу, связывающую Ирак и Сирию. Их присутствие Вершинин назвал "оккупацией".
Также, по словам замглавы МИД, провинция Идлиб должна вернуться под контроль Дамаска.
"Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Эт-Танфа", — пояснил Вершинин.
Комментируя предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, дипломат сообщил, что Москва не видит в этом необходимости.
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"С нашей точки зрения, то, что произошло в Сочи, является решением проблемы. То есть прекращена военная активность Турции на этой территории, предотвращены различные военные столкновения и заложена основа для того, чтобы решать все вопросы через диалог. Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры", — сказал Вершинин.
Он пояснил, что Берлин выдвинул свою идею до оглашения российско-турецких договоренностей.
Вершинин подчеркнул, что меморандум, подписанный накануне в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, подразумевает, что турецкие силы не будут присутствовать в Манбидже и Кобани.
Говоря о курдской проблеме, дипломат подчеркнул, что судьбу этого народа нужно решать в диалоге с Дамаском.
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"Мы считаем, что курды — это неотъемлемая часть сирийского народа, где они жили уже очень долгое время, где они призваны жить именно свободно, пользуясь всеми правами, которые у них, бесспорно, имеются", — заявил замминистра.
Он отметил, что Москва относится к курдам с большим уважением и всегда поддерживала с ними глубокие контакты.
"И мы знаем о том вкладе, который курды внесли в противодействие ИГ* и террористам", — заключил Вершинин.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Через пару недель америкосов и оттуда выкинем.
23 октября, 17:07
zzelip999
58410729
И отхлебнём горя...мало Афганистана было?
23 октября, 17:15
ПДПрокоп Даров
20011074
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