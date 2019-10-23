Россия потребовала, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Американский президент Дональд Трамп 14 октября заявил, что после вывода войск США в Сирии останется небольшой гарнизон в Эт-Танфе.

Замглавы МИД подчеркнул, что американские военные находятся в этой области незаконно и блокируют дорогу, связывающую Ирак и Сирию. Их присутствие Вершинин назвал "оккупацией".

Также, по словам замглавы МИД, провинция Идлиб должна вернуться под контроль Дамаска.

"Сделать это надо так, чтобы мирное население не пострадало. Но и нельзя позволить террористам держать мирное население в заложниках. То же самое касается Эт-Танфа", — пояснил Вершинин.

Комментируя предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, дипломат сообщил, что Москва не видит в этом необходимости.

"С нашей точки зрения, то, что произошло в Сочи, является решением проблемы. То есть прекращена военная активность Турции на этой территории, предотвращены различные военные столкновения и заложена основа для того, чтобы решать все вопросы через диалог. Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры", — сказал Вершинин.

Он пояснил, что Берлин выдвинул свою идею до оглашения российско-турецких договоренностей.

Вершинин подчеркнул, что меморандум , подписанный накануне в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, подразумевает, что турецкие силы не будут присутствовать в Манбидже и Кобани.

Говоря о курдской проблеме, дипломат подчеркнул, что судьбу этого народа нужно решать в диалоге с Дамаском.

"Мы считаем, что курды — это неотъемлемая часть сирийского народа, где они жили уже очень долгое время, где они призваны жить именно свободно, пользуясь всеми правами, которые у них, бесспорно, имеются", — заявил замминистра.

Он отметил, что Москва относится к курдам с большим уважением и всегда поддерживала с ними глубокие контакты.

"И мы знаем о том вкладе, который курды внесли в противодействие ИГ* и террористам", — заключил Вершинин.