Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Гонка вооружений после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стала бы неблагоприятным развитием событий, потому что это очень затратно и опасно, такого сценария нужно избежать, продвигая инициативы по контролю за вооружениями, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Гонка вооружений опасна и чрезвычайно затратна. Это привело бы к увеличению числа вооружений, что может приводить к риску неверных оценок. Поэтому рациональный путь работать над нашими озабоченностями - это контроль за вооружениями", - заявил Столтенберг, выступая на дискуссии в рамках конференции по нераспространению в Брюсселе.

По его мнению, следовало бы избежать гонки вооружений, работая, в том числе, над включением ракет средней дальности и новых видов вооружений в режимы по контролю.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.