Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обратился в следственные органы с просьбой помочь местной жительнице вернуть дочь, которую опекуны увезли в Краснодарский край.

Ранее телеканал RT сообщил, что жительница Ярославской области Наталья Баженова в 2016 году была временно ограничена в родительских правах, из-за плохих бытовых условий у нее забрали троих детей, при этом двоих старших поместили в один детский дом, а младшую – в другой, якобы из-за нехватки мест. Вскоре младшую девочку отдали под опеку.

Как рассказал Крупин РИА Новости, женщина восстановилась в родительских правах в отношении двоих детей и собиралась вернуть себе третьего ребенка, но выяснилось, что опекуны увезли девочку. "По данному факту мы возбудили производство, дали со стороны уполномоченного квалификацию всем событиям, которые были. Вынесли заключение по данному факту", - сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что согласно Конвенции о правах ребенка и Семейному кодексу РФ, кровных детей разлучать нельзя. "Второе – ребенок является родительским, и мама была только ограничена в правах. Третье – мы не понимаем, почему сделали бессрочную опеку. И четвертое – почему опекуны, которые получают вознаграждение от государства за оказание услуги, решили, что они родители", - заявил собеседник агентства. Крупин отметил, что аппарат омбудсмена готов подтвердить свою позицию в суде. Баженова, по его словам, сейчас находится в процессе восстановления родительских прав в отношении третьего ребенка.

"В связи с тем, что опекуны покинули субъект, сейчас они в Краснодарском крае, мы вышли с иском в Краснодарский край, но к удивлению и нашему, и местных органов опеки, семья к ним не обращалась, также семьей ребенок не поставлен на миграционный учет. При судебном разбирательстве не смогли определить адрес, по которому находится ребенок... Я обратился в следственный комитет и прокуратуру", - сказал Крупин.

Официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская сообщила РИА Новости, что по факту обращения омбудсмена проводится проверка. "Местонахождение ребенка установлено, проверка продолжается", - сказала она.