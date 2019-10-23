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РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

16:16 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пленарное заседание Госдумы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020-2022 годы, внесенный правительством.
Согласно документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 28,5 миллиарда рублей. В 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.
Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.
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Председатель правления ПФР Антон Дроздов ранее, отвечая на вопросы депутатов, пояснял, что с 1 января 2020 года пенсии в среднем индексируются не менее чем на 1 тысячу рублей, а "рост пенсий на все три года предусмотрен значительно выше инфляции". По его словам, размер индексации пенсий превышает уровень инфляции и составит 6,6% в 2020 году, 6,3% – в 2021 году, 5,9% – в 2022 году.
Межбюджетные трансферты, получаемые ПФР из федерального бюджета, ожидаются в 2020 году на уровне 3,239 триллиона рублей, в 2021 году – 3,216 триллиона рублей, в 2022 году – 3,191 триллиона рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
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