Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2020-2022 годы, внесенный правительством.

Согласно документу, бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 28,5 миллиарда рублей. В 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Председатель правления ПФР Антон Дроздов ранее, отвечая на вопросы депутатов, пояснял, что с 1 января 2020 года пенсии в среднем индексируются не менее чем на 1 тысячу рублей, а "рост пенсий на все три года предусмотрен значительно выше инфляции". По его словам, размер индексации пенсий превышает уровень инфляции и составит 6,6% в 2020 году, 6,3% – в 2021 году, 5,9% – в 2022 году.