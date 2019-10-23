В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов поручить Минкомсвязи РФ нормативно отрегулировать вопрос использования крупными российскими компаниями частот сотовых операторов для создания закрытой внутренней системы коммуникаций.

Медведев в среду ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях "Сибур Холдинга". Для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, "Сибур" использует мобильные телефоны в специальном вызрывозащитном корпусе. Специалист, передвигаясь по маршруту обхода, прикладывает телефон к меткам NFC и в специальном приложении видит оборудование, его описание, а в случае выявления неисправности фиксирует дефект.

"Все находится в одном устройстве, сеть замкнутая, внутренняя, она защищена от внешних угроз как со стороны радио, так и со стороны хакерских атак. Мы здесь можем подключить различные бизнес-приложения. То есть сотрудник, выходя на обходы, имеет полный доступ к системам", - рассказали разработчики премьеру.

Медведев поинтересовался, какие частоты использует компания для внутренней сети. "Частоты используются те, которые выделены оператору (сотовой связи - ред.) для оказания публичных сервисов", - пояснил сотрудник "Сибура", заметив, что публичные частоты используются на закрытой территории в рамках зон предприятия. Он добавил: "Публичных абонентов на территории предприятия не находится".

Глава правительства также поинтересовался отношением сотовых операторов к этому вопросу. "Сначала не очень (относились - ред.). Но готовы были делиться. Нам удалось их убедить, что по сути это для них утилизация частот. Нам требуется не одна базовая станция для покрытия, а двадцать, и мы готовы заплатить за эти частоты", - рассказал сотрудник компании.