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РИА Новости

В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями

16:13 23.10.2019 (обновлено: 16:21 23.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО "Сибур Холдинг"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов поручить Минкомсвязи РФ нормативно отрегулировать вопрос использования крупными российскими компаниями частот сотовых операторов для создания закрытой внутренней системы коммуникаций.
Медведев в среду ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях "Сибур Холдинга". Для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, "Сибур" использует мобильные телефоны в специальном вызрывозащитном корпусе. Специалист, передвигаясь по маршруту обхода, прикладывает телефон к меткам NFC и в специальном приложении видит оборудование, его описание, а в случае выявления неисправности фиксирует дефект.
"Все находится в одном устройстве, сеть замкнутая, внутренняя, она защищена от внешних угроз как со стороны радио, так и со стороны хакерских атак. Мы здесь можем подключить различные бизнес-приложения. То есть сотрудник, выходя на обходы, имеет полный доступ к системам", - рассказали разработчики премьеру.
Медведев поинтересовался, какие частоты использует компания для внутренней сети. "Частоты используются те, которые выделены оператору (сотовой связи - ред.) для оказания публичных сервисов", - пояснил сотрудник "Сибура", заметив, что публичные частоты используются на закрытой территории в рамках зон предприятия. Он добавил: "Публичных абонентов на территории предприятия не находится".
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Глава правительства также поинтересовался отношением сотовых операторов к этому вопросу. "Сначала не очень (относились - ред.). Но готовы были делиться. Нам удалось их убедить, что по сути это для них утилизация частот. Нам требуется не одна базовая станция для покрытия, а двадцать, и мы готовы заплатить за эти частоты", - рассказал сотрудник компании.
Медведев, обращаясь к председателю правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрию Конову, заметил: "Достаточно интересно. И потом это касается не только "Сибура". Можно подумать. Подготовьте обращение по этому поводу, можно будет дать поручение Минкомсвязи, продумать какие-то нормативные документы регулирования, чтоб и вас - подобных пользователей - сотовые операторы не отсылали, но и в то же время, чтоб были какие-то гарантии".
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