Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Видео инцидента опубликовано на странице сообщества "Стопкор" в фейсбуке.
На кадрах видно, что Кличко стоит в окружении людей и отвечает на их вопросы.
Когда один из участников встречи задал мэру вопрос о незаконной постройке в украинской столице, Кличко попытался выхватить у него из рук телефон с включенной камерой.
Это не первый случай, когда представители украинской власти пытаются помешать работе журналистов. Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель грубо оттолкнула корреспондента, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что сотрудник СМИ нарушал "личное пространство" президента.