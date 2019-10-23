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РИА Новости

Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

16:09 23.10.2019 (обновлено: 16:54 23.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Видео инцидента опубликовано на странице сообщества "Стопкор" в фейсбуке.
На кадрах видно, что Кличко стоит в окружении людей и отвечает на их вопросы.
Когда один из участников встречи задал мэру вопрос о незаконной постройке в украинской столице, Кличко попытался выхватить у него из рук телефон с включенной камерой.
Это не первый случай, когда представители украинской власти пытаются помешать работе журналистов. Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель грубо оттолкнула корреспондента, пытавшегося задать вопрос Владимиру Зеленскому. Она объяснила свои действия тем, что сотрудник СМИ нарушал "личное пространство" президента.
Мэр Киева Виталий Кличко
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоКиевВ мире
Популярные комментарии
Озверел дитятко
23 октября, 16:10
Ryskin Andy
990000
Коротнуло Витальку. Но он долго держался🤣🤣🤣
23 октября, 18:04
aaolpsm1
560010
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