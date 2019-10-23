Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Видео инцидента опубликовано на странице сообщества "Стопкор" в Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района. Видео инцидента опубликовано на странице сообщества "Стопкор" в фейсбуке

На кадрах видно, что Кличко стоит в окружении людей и отвечает на их вопросы.

Когда один из участников встречи задал мэру вопрос о незаконной постройке в украинской столице, Кличко попытался выхватить у него из рук телефон с включенной камерой.