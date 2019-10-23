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РИА Новости

Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины

16:08 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белоруссии
Предвыборная агитация в Белоруссии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Представители ЦИК РФ, Украины, Грузии и ряда других стран посетят Белоруссию для наблюдения за выборами в нижнюю палату белорусского парламента, которые назначены на 17 ноября, сообщила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.
"Приедут болгарские коллеги, коллеги из Украины, Грузии, они уже прислали анкеты (на аккредитацию в качестве наблюдателей - ред.), из Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Армении", - сообщила Ермошина в ходе онлайн-брифинга на сайте национального пресс-центра Белоруссии.
Ермошина рассказала, что планируется участие в наблюдении за парламентскими выборами глав ЦИК Армении, Болгарии, на уровне заместителей будут представлены ЦИК России, Украины. В частности, по ее данным, от ЦИК РФ приедет Николай Булаев.
Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что "уже 12 наблюдателей аккредитованы от наших зарубежных коллег (Центризбиркомов - ред.), но их будет больше, потому что некоторые устно подтвердили свой приезд, но еще определяются с выборами (кандидатур - ред.) в рамках ЦИК".
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По информации Центризбиркома, в настоящее время аккредитованы 386 иностранных наблюдателей, из которых 332 представляют СНГ, 42 - БДИПЧ ОБСЕ. "На самом деле их пока (работают - ред.) в стране намного меньше. Это, в основном, долгосрочная миссия СНГ, есть и наблюдатели миссии ОБСЕ", - сказала Ермошина.
Выборы в палату представителей проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.

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