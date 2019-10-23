Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Представители ЦИК РФ, Украины, Грузии и ряда других стран посетят Белоруссию для наблюдения за выборами в нижнюю палату белорусского парламента, которые назначены на 17 ноября, сообщила глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

"Приедут болгарские коллеги, коллеги из Украины, Грузии, они уже прислали анкеты (на аккредитацию в качестве наблюдателей - ред.), из Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, Армении", - сообщила Ермошина в ходе онлайн-брифинга на сайте национального пресс-центра Белоруссии.

Ермошина рассказала, что планируется участие в наблюдении за парламентскими выборами глав ЦИК Армении, Болгарии, на уровне заместителей будут представлены ЦИК России, Украины. В частности, по ее данным, от ЦИК РФ приедет Николай Булаев.

Глава ЦИК Белоруссии сообщила, что "уже 12 наблюдателей аккредитованы от наших зарубежных коллег (Центризбиркомов - ред.), но их будет больше, потому что некоторые устно подтвердили свой приезд, но еще определяются с выборами (кандидатур - ред.) в рамках ЦИК".

По информации Центризбиркома, в настоящее время аккредитованы 386 иностранных наблюдателей, из которых 332 представляют СНГ, 42 - БДИПЧ ОБСЕ. "На самом деле их пока (работают - ред.) в стране намного меньше. Это, в основном, долгосрочная миссия СНГ, есть и наблюдатели миссии ОБСЕ", - сказала Ермошина.

Выборы в палату представителей проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов.