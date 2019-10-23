Конференция "Цифровизация финансовой сферы 2019"

Участники:
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- вице-президент, член Совета Ассоциации российских банков Олег ПРЕКСИН;
- генеральный директор АО "Киви" Андрей ПРОТОПОПОВ;
- генеральный директор компании SberCloud Александр СОРОКОУМОВ;
- основатель и идеолог проекта APIBank Алексей ПЕТРОВ;
- генеральный директор компании FinTech Lab Антон АРНАУТОВ;
- директор по развитию цифровых продуктов и сервисов финансового супермаркета "Банки.ру" Сандип ШАРМА;
- партнер и управляющий директор международной консалтинговой компании BCG Сергей ИШКОВ;
- директор Центра инноваций Finance & Blockchain фонда "Сколково" Павел НОВИКОВ.
Стремительное развитие цифровых технологий и инструментов, их широкое использование в финансовой сфере формируют новую глобальную цифровую среду. Конференция объединит ключевых игроков и регуляторов, представителей крупнейших российских банков и платежных систем, стартапов и финтех-компаний для обсуждения и анализа ключевых тенденций и перспектив развития отрасли в России.
Каким станет банк при цифровой трансформации традиционных финансовых институтов? Как построить продуктивную современную модель клиентских отношений? Как создать атмосферу правовых условий для внедрения инноваций на финансовом рынке? Как искать прорывные технологии и бизнес-модели в ближайшем будущем? Каковы лучшие практики российских и европейских банков?
Аккредитация:
Евгения Сауткина
Тел: +7 (903) 527-6354
Email: sautkina@kommersant.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий АКСАКОВ;
- вице-президент, член Совета Ассоциации российских банков Олег ПРЕКСИН;
- генеральный директор АО "Киви" Андрей ПРОТОПОПОВ;
- генеральный директор компании SberCloud Александр СОРОКОУМОВ;
- основатель и идеолог проекта APIBank Алексей ПЕТРОВ;
- генеральный директор компании FinTech Lab Антон АРНАУТОВ;
- директор по развитию цифровых продуктов и сервисов финансового супермаркета "Банки.ру" Сандип ШАРМА;
- партнер и управляющий директор международной консалтинговой компании BCG Сергей ИШКОВ;
- директор Центра инноваций Finance & Blockchain фонда "Сколково" Павел НОВИКОВ.
Стремительное развитие цифровых технологий и инструментов, их широкое использование в финансовой сфере формируют новую глобальную цифровую среду. Конференция объединит ключевых игроков и регуляторов, представителей крупнейших российских банков и платежных систем, стартапов и финтех-компаний для обсуждения и анализа ключевых тенденций и перспектив развития отрасли в России.
Каким станет банк при цифровой трансформации традиционных финансовых институтов? Как построить продуктивную современную модель клиентских отношений? Как создать атмосферу правовых условий для внедрения инноваций на финансовом рынке? Как искать прорывные технологии и бизнес-модели в ближайшем будущем? Каковы лучшие практики российских и европейских банков?
Аккредитация:
Евгения Сауткина
Тел: +7 (903) 527-6354
Email: sautkina@kommersant.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/