Конференция "Цифровизация финансовой сферы 2019"

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1 ноября в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет конференция ИД "Коммерсантъ" о цифровой экономике и новых финансовых технологиях "Цифровизация финансовой сферы 2019".