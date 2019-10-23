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РИА Новости

Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем

15:59 23.10.2019
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© Фото : Francisco Bravo AtiasМужчина с плакатом "Это не демократия, это диктатура", Чили
Мужчина с плакатом Это не демократия, это диктатура, Чили
© Фото : Francisco Bravo Atias
САНТЬЯГО, 23 окт - РИА Новости. Власти Чили направят 1,2 миллиарда долларов на решение социальных проблем, из-за которых в стране уже несколько дней проходят протесты, зачастую перерастающие в беспорядки, следует из сообщения министерства финансов.
Жители Сантьяго, где происходят самые многочисленные манифестации, рассказали РИА Новости, что выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат (средняя зарплата составляет около 650 долларов, большая часть которой уходит на оплату услуг ЖКХ, транспорта), против увеличения тарифов.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил комплекс мер, направленных на решение этих проблем. В их числе - поддержка пенсионеров, создание гарантированного уровня минимальной заработной платы, снижение цен на лекарства, введение налога в 40% на большие доходы, превышающие 8 миллионов песо (примерно 11 тысяч долларов) в месяц, стабилизация тарифов на электроэнергию и отмена роста в 9,2%, "снижение аппетита" парламентариев и сокращение их числа.
"Общая стоимость озвученных мер составляет примерно 1,2 миллиарда долларов", - сообщает министерство финансов.
Часть средств - около 350 миллионов долларов - будет потрачена на восстановление метро и общественной инфраструктуры, которым был нанесен большой ущерб во время беспорядков.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара), что привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
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