Брифинг по итогам сезона работы летних кафе

В период с 1 по 15 ноября рестораторам Москвы необходимо убрать временные конструкции, в том числе на крышах и стилобатах зданий. В середине ноября Госинспекцией по недвижимости будет проведена проверка городских территорий на предмет соблюдения представителями сферы общественного питания сроков демонтажа.
Какое количество летних кафе работало в городе? Сколько нарушений при их размещении было зафиксировано? Какие штрафы установлены за несоблюдение правил демонтажа? Как заблаговременно подготовиться к новому сезону?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Какое количество летних кафе работало в городе? Сколько нарушений при их размещении было зафиксировано? Какие штрафы установлены за несоблюдение правил демонтажа? Как заблаговременно подготовиться к новому сезону?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/