Брифинг по итогам сезона работы летних кафе

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29 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг начальника Госинспекции по недвижимости Владислава ОВЧИНСКОГО на тему: "Завершение сезона размещения летних кафе: подведение итогов, правила и сроки демонтажа, ответственность за несоблюдение правил".