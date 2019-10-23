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РИА Новости

Брифинг по итогам сезона работы летних кафе

15:54 23.10.2019 (обновлено: 15:56 23.10.2019)
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29 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг начальника Госинспекции по недвижимости Владислава ОВЧИНСКОГО на тему: "Завершение сезона размещения летних кафе: подведение итогов, правила и сроки демонтажа, ответственность за несоблюдение правил".
В период с 1 по 15 ноября рестораторам Москвы необходимо убрать временные конструкции, в том числе на крышах и стилобатах зданий. В середине ноября Госинспекцией по недвижимости будет проведена проверка городских территорий на предмет соблюдения представителями сферы общественного питания сроков демонтажа.

Какое количество летних кафе работало в городе? Сколько нарушений при их размещении было зафиксировано? Какие штрафы установлены за несоблюдение правил демонтажа? Как заблаговременно подготовиться к новому сезону?

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