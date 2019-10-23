Президент Египта призвал российские компании инвестировать в Африку

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси от имени стран Африки призвал российские компании инвестировать в страны континента.

"Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться от имени африканского континента к российским компаниям и призвать их делать инвестиции в страны нашего континента. Это очень важно для экономического развития нашего континента", - сказал он на саммите и экономическом форуме Россия — Африка.

"В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что наша дискуссия будет способствовать развитию отношений между африканскими народами и российским народом, а ее результаты откроют перспективы для российского-африканского сотрудничества", - добавил президент Египта.

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.