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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент Египта призвал российские компании инвестировать в Африку

15:26 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси от имени стран Африки призвал российские компании инвестировать в страны континента.
"Хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться от имени африканского континента к российским компаниям и призвать их делать инвестиции в страны нашего континента. Это очень важно для экономического развития нашего континента", - сказал он на саммите и экономическом форуме Россия — Африка.
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"В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что наша дискуссия будет способствовать развитию отношений между африканскими народами и российским народом, а ее результаты откроют перспективы для российского-африканского сотрудничества", - добавил президент Египта.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАбдель Фаттах ас-СисиАфрикаРоссияЕгипетЭкономика
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