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РИА Новости
Война в Сирии

Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

15:19 23.10.2019 (обновлено: 15:21 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы занимается анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нем остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией", - заявил он на брифинге в среду.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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Он отметил, что решение кризиса в Сирии "не ограничивается Россией и Турцией". "Европа должна работать над этими событиями, развивающимися у границ нашего континента", - добавил он.
Говоря об оценке договоренности в целом, Зайберт заявил, что "любые договоренности, которые ведут к продлению перемирия или деэскалации конфликта, можно только приветствовать".
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что сегодня с 12 дня на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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