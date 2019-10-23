Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Германия намерена обсуждать договоренность лидеров России и Турции по Сирии с европейскими партнерами, а также с Москвой и Анкарой, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы занимается анализом деталей соглашения. Многие вопросы в нем остаются открытыми. Эти важные вопросы мы вместе с европейскими партнерами будет обсуждать с Россией и Турцией", - заявил он на брифинге в среду.

Он отметил, что решение кризиса в Сирии "не ограничивается Россией и Турцией". "Европа должна работать над этими событиями, развивающимися у границ нашего континента", - добавил он.

Говоря об оценке договоренности в целом, Зайберт заявил, что "любые договоренности, которые ведут к продлению перемирия или деэскалации конфликта, можно только приветствовать".