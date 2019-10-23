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РИА Новости

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

15:19 23.10.2019
1610
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что два автомобиля столкнулись на перекрестке. После этого они вылетели на переход и протаранили толпу людей, которые как раз переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
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Инцидент произошел около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в Renault, из-за чего тот опрокинулся.
По данным полиции, ранения получили восемь человек.
Массовое ДТП с грузовиками на трассе Москва-Петербург попало на видео
6 октября, 14:57РИА Новости
Массовое ДТП с грузовиками на трассе Москва — Петербург попало на видео
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УГИБДДСанкт-ПетербургПроисшествия
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