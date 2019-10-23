Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео. Ролик Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что два автомобиля столкнулись на перекрестке. После этого они вылетели на переход и протаранили толпу людей, которые как раз переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Инцидент произошел около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в Renault, из-за чего тот опрокинулся.