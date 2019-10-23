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РИА Новости
Война в Сирии

НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии

15:17 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что идея министра обороны ФРГ по международной зоне безопасности в Сирии будет обсуждаться на министерских переговорах в Брюсселе в четверг и пятницу.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Она считает, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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"Ожидаю, что министр обороны поделится своими предложениями со всеми союзниками, будем обсуждать это на встрече", - сказал генсек журналистам.
Столтенберг также сообщил, что на днях говорил с Крамп-Карренбауэр, которая уже поделилась своими идеями относительно ситуации на севере Сирии.
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Война в СирииНАТОГерманияЙенс СтолтенбергВ мире
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