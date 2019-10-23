НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что идея министра обороны ФРГ по международной зоне безопасности в Сирии будет обсуждаться на министерских переговорах в Брюсселе в четверг и пятницу.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Она считает, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".