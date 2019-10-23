Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:20Z
https://ria.ru/20191023/1560121162.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40791/19/407911974_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_11e943d49695787553cf18cd7da1baf2.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Обнаружены необычные атмосферные признаки надвигающихся землетрясений

15:16 23.10.2019 (обновлено: 15:20 23.10.2019)
2141
© РИА Новости / Наталия Шмакова / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Италии
Последствия землетрясения в Италии
© РИА Новости / Наталия Шмакова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что за пять дней до землетрясения меняются параметры внутренних гравитационных волн в атмосфере. Эта информация может помочь в разработке краткосрочных методов прогнозирования землетрясений. Результаты исследования опубликованы в журнале "Доклады Академии наук".
Геофизики обработали спутниковые данные, которые получили в периоды землетрясений в Узбекистане 26 мая 2013 года, в Киргизии 8 января 2007 года и в Казахстане 28 января 2013 года. Выяснилось, что за пять дней до сейсмокатастрофы во всех трех случаях менялись параметры внутренних гравитационных волн (ВГВ) — колебаний воздушных масс, имеющих в отличие от звуковых волн, помимо продольной, еще и поперечную составляющую.
Исследования проводили российские ученые из Института динамики геосфер РАН, ИКИ РАН и Высшей школы экономики (ВШЭ) во главе с академиком В. В. Адушкиным при содействии коллег из Кызгызстана и Германии.
Ученые смотрели, как ведет себя температура средней атмосферы (слой атмосферы Земли, включающий в себя стратосферу и мезосферу) с течением времени. Затем определяли параметры ВГВ. Получилось, что их максимальные длины волн по вертикали — 14,2 и 18,9 километров. При этом известно, что ВГВ с вертикальными длинами более 10 километров возникают при конвективных процессах в атмосфере, связанных с нагревом.
Сейсмограф. Архивное фото
19 августа, 03:24РИА Новости
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
"Это значит, что в литосфере Земли протекают процессы, при развитии которых возникают конвективные неустойчивости в нижней атмосфере. Именно они становятся причиной возникновения ВГВ в сейсмически активных регионах. Внутренние гравитационные волны, достигая мезосферы, могут разрушаться. Когда это происходит, энергия ВГВ переходит в тепловое движение, что сказывается на температуре", — приводит пресс-служба ВШЭ слова одного из авторов исследования, профессора факультета физики ВШЭ, заведующего лабораторией ИКИ РАН Сергея Попеля.
За несколько дней до землетрясения в земной коре активизируются постоянно действующие глобальные колебания — сейсмогравитационные волны, а также усиливается поток выходящих из земной коры в зонах повышенной сейсмической активности горячих литосферных газов. Все это должно влиять на температуру и состояние атмосферы, отражаясь на изменении параметров внутренних гравитационных волн.
Исследователи решили выяснить, в чем выражаются эти изменения. Оказалось, что длина волны ВГВ в атмосфере начинает расти за 4-5 дней, достигает максимальной величины за два дня до землетрясения и резко падает за сутки перед событием.
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
25 февраля, 13:20РИА Новости
Ученые на Камчатке разработали новый метод прогнозирования землетрясений
Для выявления параметров волн, связанных с источником в сейсмически активных регионах, ученые впервые использовали данные спутниковых измерений температуры средней атмосферы, доступные на ресурсе NASA Giovanny. Этот способ значительно облегчает наблюдение и может послужить для краткосрочного предсказания сейсмических толчков.
2110000
Обсудить 0
РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАВысшая школа экономикиМоскваУзбекистанКиргизия
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
РИА
Новости
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Лента
новостей
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Артист лейбла Black Star рэпер Александр Павлов (Pabl.A)
В Москве обстреляли машину артиста из Black Star
Работа оперативных служб на месте ДТП в районе д. 6 в Погорельском переулке в Москве, где водитель сбил двух женщин. 23 октября 2019
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза
Новые российские плацкартные вагоны
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс. 23 октября 2019
Британская полиция обнаружила в грузовике тела 39 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
Лента новостейМолния