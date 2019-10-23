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РИА Новости

Возможности удаленного контроля надо отразить в законах, считает Медведев

15:14 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время посещения ПАО "Сибур Холдинг"
 Дмитрий Медведев во время посещения ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможности применения дистанционных технологий контроля должны быть отражены в законодательстве, сейчас кабмин как раз завершает работу над базовыми проектами по реформе контрольно-надзорной деятельности, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Нам нужно - и это, наверное, самое важное и сложное - подготовить изменения в законодательстве. Сейчас правительство завершает работу над базовыми законопроектами, которые направлены на реформирование сферы надзора и контроля", - заявил Медведев на совещании о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
15:05РИА Новости
Медведева заинтересовала система удаленного контроля за работой сотрудников
Он уточнил, что речь идёт о проектах двух законов - об обязательных требованиях в Российской Федерации, а также о государственном и муниципальном контроле в РФ.
"Но мы собрались не ради того, чтобы их обсуждать, это обсуждение все равно так или иначе ведётся. Нужно обратить внимание на активное использование в контрольно-надзорной деятельности дистанционных технологий контроля, это действительно важно и удобно, и проработать связанные с этим вопросы. Тем более, что раньше в законодательстве такого механизма не было, стало быть, законодательные решения, которые с этим связаны, тоже должны быть новыми", - добавил премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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