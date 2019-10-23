Возможности удаленного контроля надо отразить в законах, считает Медведев

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Возможности применения дистанционных технологий контроля должны быть отражены в законодательстве, сейчас кабмин как раз завершает работу над базовыми проектами по реформе контрольно-надзорной деятельности, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно - и это, наверное, самое важное и сложное - подготовить изменения в законодательстве. Сейчас правительство завершает работу над базовыми законопроектами, которые направлены на реформирование сферы надзора и контроля", - заявил Медведев на совещании о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Он уточнил, что речь идёт о проектах двух законов - об обязательных требованиях в Российской Федерации, а также о государственном и муниципальном контроле в РФ.