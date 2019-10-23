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РИА Новости

Эксперт: решить проблемы Ближнего Востока поможет экономическая интеграция

15:12 23.10.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanАэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экономическая интеграция может способствовать решению основных проблем Ближнего Востока, среди которых исчерпание запасов энергоносителей, нехватка воды и продуктов питания, считает руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, автор Валдайской записки "Экономическая интеграция на Ближнем Востоке: проблемы и перспективы" Дмитрий Марьясис.
"...три группы проблем, решению которых может способствовать региональная интеграция: исчерпание запасов энергоносителей, нехватка воды и продуктов питания, трансформация рынка рабочей силы", - отмечает эксперт в своей работе. Марьясис указывает, что стратегический план энергетического развития региона в целом, а не каждой отдельной страны, будет способствовать более эффективному использованию природных и финансовых ресурсов.
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"Он (план – ред.) позволит трансформировать структуру ТЭК БВСА (регион Ближнего Востока и Северной Африки – ред.) таким образом, чтобы избежать дублирования определенных процессов, появления избыточной мощности за счет создания похожих структур на национальных уровнях разных стран, а также оптимизировать взаимодействие в этой сфере с другими странами и регионами мира", - поясняет автор Валдайской записки.
Эксперт также призывает пересмотреть всю систему водопользования, включая использование воды для сельскохозяйственных и промышленных нужд. "Представляется, что только скоординированные усилия, в частности по редистрибуции пресной воды из стран с более благоприятной ситуацией в этой сфере (Ирак, Сирия, Марокко, Ливан), позволят принципиально улучшить ситуацию", - считает Марьясис.
При этом он заявил, что интеграция в обозримом будущем сложно осуществима. "Ряд вопросов геополитических, наличие военных конфликтов и других вопросов делают пока интеграцию в ближайшее время сложно осуществимой. Но если по этому пути хотя бы медленно, но верно продолжать идти… вполне возможно, что процесс интенсифицируется", - заявил эксперт в ходе презентации своего исследования на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Марьясис также добавил, что России необходимо понимать, куда движется Ближний Восток, чтобы эффективно отстаивать в регионе свои экономические интересы.
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