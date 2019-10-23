Комиссар Африканского союза заявил о доверии членов организации к России

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности, алжирский дипломат Смаил Шерги заявил РИА Новости, что экономический форум "Россия-Африка" представляет хорошую возможность для того, чтобы понять, что можно улучшить в российско-африканских отношениях, и отметил, что в отношениях между странами-членами АС и Россией есть доверие.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
"Я определенно рассматриваю этот форум как хорошую возможность для обеих сторон - как Африки, так и России - для того, чтобы вместе посмотреть, что в наших отношениях можно сделать лучше... Я думаю, что в отношениях между государствами-членами Африканского союза и Россией есть доверие", - сказал комиссар АС.
По его словам, Африка "знает, что для нее хорошо", что благоприятно сказывается на ее экономике и поддерживает стабильность.
"У нас есть четкое осознание, чего мы хотим. Мы хотим индустриализации нашего континента, мы не можем продолжать экспортировать сырьевые материалы, мы хотим добавить им стоимость. Мы хотим дать нашей молодежи рабочие места, требуется также подготовка навыков, необходимых для индустриализации", - заявил собеседник агентства, отметив в этой связи, что взаимодействие с Россией может способствовать практической реализации этих целей.