Комиссар Африканского союза заявил о доверии членов организации к России

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги. Архивное фото

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности, алжирский дипломат Смаил Шерги заявил РИА Новости, что экономический форум "Россия-Африка" представляет хорошую возможность для того, чтобы понять, что можно улучшить в российско-африканских отношениях, и отметил, что в отношениях между странами-членами АС и Россией есть доверие.

Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"Я определенно рассматриваю этот форум как хорошую возможность для обеих сторон - как Африки, так и России - для того, чтобы вместе посмотреть, что в наших отношениях можно сделать лучше... Я думаю, что в отношениях между государствами-членами Африканского союза и Россией есть доверие", - сказал комиссар АС.

По его словам, Африка "знает, что для нее хорошо", что благоприятно сказывается на ее экономике и поддерживает стабильность.