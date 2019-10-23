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РИА Новости

Володин о "прогульщиках" на обсуждении проекта бюджета: сами себя наказали

15:02 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты, пропустившие обсуждение проекта бюджета на 2020 год в первом чтении в среду, осознают значимость темы и решений, принятых в их отсутствие, и непременно будут присутствовать на втором чтении.
В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановые 2021 и 2022 года. В ходе заседания Володин раскритиковал депутатов, отсутствующих на заседании.
"Когда депутаты увидят, что они пропустили, какой разговор, какой итог тех решений, который без них состоялся, они уже при рассмотрении бюджета во втором чтении сами придут в зал, займут места и, возможно, заранее изучат предмет и будут отстаивать интересы своих граждан", - сказал Володин журналистам.
По его мнению, здесь не следует "махать дубиной", а состоявшегося разговора депутатам будет достаточно. Он подчеркнул, что в основе должна лежать политическая культура и ответственное отношение к делу. "Они сами себя наказали в первую очередь потому, что не были сопричастны к тому, какие решения здесь принимались", - сказал Володин.
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"Когда вот этот день, который фактически не только следующий год определяет, а определяет трехлетку, ты пропустил, на самом деле, ты пропустил то, что формирует к тебе отношение как к человеку ответственному, как к человеку, который представляет интересы граждан. Думаю, что вряд ли избиратели захотят голосовать за того, кто должен был здесь именно в этот день отстаивать их права, заниматься решением их вопросов, прогулял", - считает спикер Госдумы.
Однако, заметил Володин, причины отсутствия депутатов пока неизвестны. "Кто-то болеет, и, возможно, у него есть справка, у кого-то какие-то были дела. Думаю, что объяснения во фракциях состоятся. Но выносить это во главу угла неверно", - сказал председатель.
"Кто-то посчитал возможным находиться вне этого обсуждения. Это политически просто неприемлемо с избранием депутата Государственной Думы, потому что это вопрос архиважный. Хотелось бы, чтобы ко второму чтению, когда мы выйдем уже на обсуждение поправок, отношение поменялось", - добавил Володин.
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