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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

"Росгеология" подписала соглашения о сотрудничестве в Южном Судане и Руанде

14:47 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экономический форум "Россия - Африка"
МОСКВА 23 окт - РИА Новости. "Росгеология" подписала меморандум с министерством минеральных ресурсов Южного Судана, а также соглашение об основных условиях технического взаимодействия с Советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Республики Руанда, сообщает российский холдинг.
Меморандум с Южным Суданом предполагает сотрудничество в сфере создания системы управления минеральными ресурсами, включая совершенствование кадастровой службы и информационного центра агентства и министерства минеральных ресурсов Южного Судана. Также стороны будут сотрудничать в поиске, оценке и освоении месторождений черных, цветных и редких металлов, редкоземельных элементов и других высоколиквидных полезных ископаемых.
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В рамках долгосрочного сотрудничества "Росгеология" также разработает программу проведения прогнозно-минерагенического анализа территории Южного Судана для выделения новых рудоносных площадей и районов, в первую очередь – на дефицитные или востребованные виды минерального сырья. Также холдинг проведет картографические и геодезические работы, а также обучение южносуданских специалистов.
В рамках соглашения с Руандой предполагается заключение договора на выполнение "Росгеологией" работ по созданию физико-механического и химико-аналитического лабораторного комплекса. Также "Росгеология" может провести геолого-геофизическую разведку озера Киву на наличие углеводородного потенциала в Руанде. Кроме того, "Росгеология" окажет содействие Руанде в развитии минерально-сырьевой базы редкоземельных элементов.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРосгеологияРуандаРоссияЮжный СуданЭкономика
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