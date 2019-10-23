"Росгеология" подписала соглашения о сотрудничестве в Южном Судане и Руанде

МОСКВА 23 окт - РИА Новости. "Росгеология" подписала меморандум с министерством минеральных ресурсов Южного Судана, а также соглашение об основных условиях технического взаимодействия с Советом горнодобывающей промышленности и углеводородного сырья Республики Руанда, сообщает российский холдинг.

Меморандум с Южным Суданом предполагает сотрудничество в сфере создания системы управления минеральными ресурсами, включая совершенствование кадастровой службы и информационного центра агентства и министерства минеральных ресурсов Южного Судана. Также стороны будут сотрудничать в поиске, оценке и освоении месторождений черных, цветных и редких металлов, редкоземельных элементов и других высоколиквидных полезных ископаемых.

В рамках долгосрочного сотрудничества "Росгеология" также разработает программу проведения прогнозно-минерагенического анализа территории Южного Судана для выделения новых рудоносных площадей и районов, в первую очередь – на дефицитные или востребованные виды минерального сырья. Также холдинг проведет картографические и геодезические работы, а также обучение южносуданских специалистов.

В рамках соглашения с Руандой предполагается заключение договора на выполнение "Росгеологией" работ по созданию физико-механического и химико-аналитического лабораторного комплекса. Также "Росгеология" может провести геолого-геофизическую разведку озера Киву на наличие углеводородного потенциала в Руанде. Кроме того, "Росгеология" окажет содействие Руанде в развитии минерально-сырьевой базы редкоземельных элементов.