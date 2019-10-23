Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T14:47Z
https://ria.ru/20191023/1560119013.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152440/59/1524405987_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_24099060852d00f7e17689701d51af17.jpg
РИА Новости

НАТО планирует наращивать поддержку Украины, заявил Столтенберг

14:47 23.10.2019
216
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. НАТО планирует наращивать практическую поддержку Украине, этот вопрос будет подниматься на переговорах министров обороны стран альянса в четверг и пятницу, сообщил в среду генсек Йенс Столтенберг.
"Все союзники предоставляют значительную помощь, в первую очередь политическую, но также и практическую. Мы предоставляем в помощь в разных сферах", - сказал он журналистам в среду, напомнив, что в ближайшее время запланирован визит Североатлантического совета на Украину.
Владимир Джабаров
14:25РИА Новости
Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву
"Североатлантический совет посетит Украину, я думаю, через пару недель, в ближайшее время. Мы также посетим Одессу, где мы уже начали помогать им в создании военно-морских возможностей", - сказал он.
Украинский президент Владимир Зеленский еще в июне пригласил НАТО провести выездное заседание Североатлантического совета. Изначально планировалось провести его летом, но позднее он был перенесен на октябрь.
По словам Столтенберга, в качестве генсека НАТО он "всегда выступает за то, чтобы союзники больше помогали, призывает предоставлять больше инструкторов, больше направлять средств в целевые фонды".
"Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета", - отметил он, добавив, что этот вопрос будет подниматься на министерских переговорах 23 и 24 октября.
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
18 июня, 08:32Радио Sputnik
Агрессивность НАТО возросла. Военный политолог об инцидентах в воздухеМинобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем американского бомбардировщика В-52Н. Повышенную активность США и НАТО у российских границ в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин.
Столтенберг также заявил, что альянс "поддерживает усилия по поиску политического урегулирования на востоке Украины, реализации минских соглашений".
"Мы видели некоторый прогресс", - сказал он.
Североатлантический совет является главным политическим органом НАТО. В нем представлены все страны для обсуждения политических или оперативных вопросов, требующих коллективных решений.
Совет собирается по крайней мере раз в неделю и чаще на уровне постоянных представителей, а также два раза в год на уровне министров иностранных дел, три раза в год на уровне министров обороны. Также проводятся встречи на высшем уровне с участием глав государств и правительств.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
14:12Сказано в эфире
Военный политолог: действия США в Черном море вызывают серьезное напряжениеСу-27 сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России в Черном море, сообщило Минобороны. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
0300716
Обсудить 2
НАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Американский бомбардировщик B-52
В Госдуме призвали США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией
Заседание ПАСЕ
Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи
Полицейские в Великобритании
Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
16:41Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
16:40"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, потребовали в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
Лента новостейМолния