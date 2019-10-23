НАТО планирует наращивать поддержку Украины, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. НАТО планирует наращивать практическую поддержку Украине, этот вопрос будет подниматься на переговорах министров обороны стран альянса в четверг и пятницу, сообщил в среду генсек Йенс Столтенберг.

"Все союзники предоставляют значительную помощь, в первую очередь политическую, но также и практическую. Мы предоставляем в помощь в разных сферах", - сказал он журналистам в среду, напомнив, что в ближайшее время запланирован визит Североатлантического совета на Украину.

"Североатлантический совет посетит Украину, я думаю, через пару недель, в ближайшее время. Мы также посетим Одессу, где мы уже начали помогать им в создании военно-морских возможностей", - сказал он.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в июне пригласил НАТО провести выездное заседание Североатлантического совета. Изначально планировалось провести его летом, но позднее он был перенесен на октябрь.

По словам Столтенберга, в качестве генсека НАТО он "всегда выступает за то, чтобы союзники больше помогали, призывает предоставлять больше инструкторов, больше направлять средств в целевые фонды".

"Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета", - отметил он, добавив, что этот вопрос будет подниматься на министерских переговорах 23 и 24 октября.

Столтенберг также заявил, что альянс "поддерживает усилия по поиску политического урегулирования на востоке Украины, реализации минских соглашений".

"Мы видели некоторый прогресс", - сказал он.

Североатлантический совет является главным политическим органом НАТО. В нем представлены все страны для обсуждения политических или оперативных вопросов, требующих коллективных решений.