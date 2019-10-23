НАТО планирует наращивать поддержку Украины, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. НАТО планирует наращивать практическую поддержку Украине, этот вопрос будет подниматься на переговорах министров обороны стран альянса в четверг и пятницу, сообщил в среду генсек Йенс Столтенберг.
"Все союзники предоставляют значительную помощь, в первую очередь политическую, но также и практическую. Мы предоставляем в помощь в разных сферах", - сказал он журналистам в среду, напомнив, что в ближайшее время запланирован визит Североатлантического совета на Украину.
"Североатлантический совет посетит Украину, я думаю, через пару недель, в ближайшее время. Мы также посетим Одессу, где мы уже начали помогать им в создании военно-морских возможностей", - сказал он.
Украинский президент Владимир Зеленский еще в июне пригласил НАТО провести выездное заседание Североатлантического совета. Изначально планировалось провести его летом, но позднее он был перенесен на октябрь.
По словам Столтенберга, в качестве генсека НАТО он "всегда выступает за то, чтобы союзники больше помогали, призывает предоставлять больше инструкторов, больше направлять средств в целевые фонды".
"Мы продолжим это и нарастим, мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета", - отметил он, добавив, что этот вопрос будет подниматься на министерских переговорах 23 и 24 октября.
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Столтенберг также заявил, что альянс "поддерживает усилия по поиску политического урегулирования на востоке Украины, реализации минских соглашений".
"Мы видели некоторый прогресс", - сказал он.
Североатлантический совет является главным политическим органом НАТО. В нем представлены все страны для обсуждения политических или оперативных вопросов, требующих коллективных решений.
Совет собирается по крайней мере раз в неделю и чаще на уровне постоянных представителей, а также два раза в год на уровне министров иностранных дел, три раза в год на уровне министров обороны. Также проводятся встречи на высшем уровне с участием глав государств и правительств.