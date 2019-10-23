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РИА Новости

"Слуга народа" презентовала проект реформы местного самоуправления

14:44 23.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" в среду презентовала проект реформы местного самоуправления и территориальной организации власти на Украине, соответствующие изменения до конца года будут переданы на рассмотрение Конституционного суда (КС), сообщил замглавы фракции партии власти в Верховной раде Александр Корниенко.
По его словам, предложенная партией власти децентрализация будет проводиться по европейскому образцу, то есть опираясь на Европейскую хартию местного самоуправления. Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны, - при ней вместо единой страны образуются федеративные округа, наделенные широкими правами. При децентрализации хоть и расширяются полномочия местных властей, но страна остается унитарной.
"Наша цель - закрепить необратимость процесса децентрализации. Поэтому мы идем именно путем внесения изменений в конституцию… Поэтому мы предлагаем закрепить административно-территориальное устройство изменениями в конституцию", - сказал Корниенко в ходе презентации.
По его словам, власти предлагают трехуровневую систему местного самоуправления: система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, округов и общин. При этом община будет базовым звеном любого города, поселка и села.
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"Туда мы направим максимум полномочий. Там будет действовать главный орган – совет общин, глава общины будет избираться на четыре года. Совет будет формировать исполнительный комитет, который будет реализовывать на месте всю местную политику", - сказал депутат. Он добавил, что территория округа будет состоять из общин, а регионы будут включать области страны и Крым, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.
При этом о самопровозглашенных ЛНР и ДНР в проекте не упоминается - им обещают такие же полномочия, как и подконтрольным Киеву территориям, но в рамках унитарной Украины.
Корниенко сообщил, что на уровне округов и регионов исполнительную власть будут представлять префекты, они будут госслужащими. Срок их полномочий составит три года, увольнять их будет президент по представлению кабмина. Быть префектом дважды на одной территории будет запрещено.
По словам политика, согласованного итогового проекта реформы пока нет. Корниенко рассчитывает, что он до конца года будет доработан и Рада на нынешней сессии подаст проект на экспертизу в КС.
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"Никто никуда не спешит, но мы настроены серьезно. Это означает, что после недлительного обсуждения на этой сессии (до начала февраля 2020 года – ред.) сможем направить проект на рассмотрение в Конституционный суд", - сказал Корниенко.
Бывший президент страны Петр Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Верховная рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Изменения в части децентрализации предусматривали трехуровневую систему местного самоуправления.
При этом минские соглашения обязуют Киев принять закон об особом статусе Донбасса и наделить регион особыми полномочиями. Однако закон об особом статусе Донбасса, хоть и был принят Верховной радой в 2014 году, так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Ранее в ДНР заявляли, что представители Киева пытаются подменить предоставление особого статуса Донбассу понятием децентрализации.
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