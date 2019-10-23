Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российское Министерство обороны Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.

Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.

© Минобороны РФ Карта выполнения соглашений России с Турцией по Сирии © Минобороны РФ Карта выполнения соглашений России с Турцией по Сирии

Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.

"Источник мира"

Турция проводит операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов, с 9 октября. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.

После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии туркам. Сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.

Семнадцатого октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Действие режима прекращения огня закончилось накануне в 22:00.