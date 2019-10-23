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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии

14:40 23.10.2019 (обновлено: 15:20 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российское Министерство обороны опубликовало на своем сайте карту выполнения соглашения с Турцией по Сирии.
Согласно ей, на сирийско-турецкой границе будут расположены 15 постов пограничной службы Сирии.
© Минобороны РФКарта выполнения соглашений России с Турцией по Сирии
Карта выполнения соглашений РФ с Турцией по Сирии
© Минобороны РФ
Карта выполнения соглашений России с Турцией по Сирии
Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.
По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого российские и турецкие военные начнут совместное патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", за исключением города Камышлы.
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"Источник мира"

Турция проводит операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов, с 9 октября. За два дня до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.
После этого курды обратились к Дамаску и заключили соглашение о совместном противостоянии туркам. Сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Семнадцатого октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией. Действие режима прекращения огня закончилось накануне в 22:00.
Как заявил сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, операция "Источник мира" остается приостановленной. При этом он подчеркнул, что она не окончена и в случае необходимости армия готова дать отпор курдам.
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Чему радуетесь? Цены на углеводороды падают. Новых контрактов на оружие можно не ждать, еще и мир этот будет оплачен содержанием там наших солдат из нашего же кармана.
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