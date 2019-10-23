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РИА Новости

До 30 тысяч беженцев находятся на Балканах, заявил глава МВД Германии

14:31 23.10.2019
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© AFP 2019 / Thomas KienzleПремьер федеральной земли Баварии Хорст Зеехофер
Премьер федеральной земли Баварии Хорст Зеехофер
© AFP 2019 / Thomas Kienzle
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. До 30 тысяч беженцев находятся сейчас в Европе на Балканах, эта тема требует внимания, хотя ситуация с потоком мигрантов в Германии находится под контролем, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, выступая на правительственном часе в бундестаге.
"Нужно обратить внимание на западно-балканский маршрут. По данным полиции, около 20-30 тысяч мигрантов находятся там в лагерях для беженцев или в местах, о которых мы не знаем. Это большая тема, хотя мы в Германии можем сегодня говорить об упорядоченной миграции", - сказал министр.
Он добавил, что пока приток беженцев в ФРГ находится на уровне "много ниже того, что был согласован в коалиционном договоре", однако "за развитием нужно внимательно наблюдать". Среди наиболее уязвимых направлений для нелегальной миграции в Европу Зеехофер назвал "Турцию, Грецию и Западные Балканы".
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