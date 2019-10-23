До 30 тысяч беженцев находятся на Балканах, заявил глава МВД Германии

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. До 30 тысяч беженцев находятся сейчас в Европе на Балканах, эта тема требует внимания, хотя ситуация с потоком мигрантов в Германии находится под контролем, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, выступая на правительственном часе в бундестаге.

"Нужно обратить внимание на западно-балканский маршрут. По данным полиции, около 20-30 тысяч мигрантов находятся там в лагерях для беженцев или в местах, о которых мы не знаем. Это большая тема, хотя мы в Германии можем сегодня говорить об упорядоченной миграции", - сказал министр.