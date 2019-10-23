Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявление руководства НАТО о необходимости странам альянса расширить военную помощь Украине направлено на срыв переговоров в нормандском формате, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Заявление руководства НАТО направлено на срыв встречи в нормандском формате и приведет к обострению ситуации между Киевом и юго-востоком", - отметил сенатор.

По его словам, призывая страны альянса к расширению военной поддержки Украине, руководство НАТО тем самым призывает Киев "вооружиться до зубов и идти на юго-восток". Парламентарий отметил, что вместо стремления к мирному урегулированию на Украине альянс проявляет агрессивный характер организации, стремясь противодействовать политическому урегулированию между Киевом и Донбассом.