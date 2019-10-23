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РИА Новости

Джабаров прокомментировал заявление НАТО о военной помощи Киеву

14:25 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заявление руководства НАТО о необходимости странам альянса расширить военную помощь Украине направлено на срыв переговоров в нормандском формате, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Заявление руководства НАТО направлено на срыв встречи в нормандском формате и приведет к обострению ситуации между Киевом и юго-востоком", - отметил сенатор.
По его словам, призывая страны альянса к расширению военной поддержки Украине, руководство НАТО тем самым призывает Киев "вооружиться до зубов и идти на юго-восток". Парламентарий отметил, что вместо стремления к мирному урегулированию на Украине альянс проявляет агрессивный характер организации, стремясь противодействовать политическому урегулированию между Киевом и Донбассом.
Ситуация усугубляется еще и тем, что из администрации президента Украины Владимира Зеленского приходят противоречивые сигналы о стремлении Киева наладить диалог с юго-востоком, считает Джабаров.
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