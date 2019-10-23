Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Нужно повышать число африканских студентов, которые учатся в России по программам среднего профессионального образования, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на экономическом форуме "Россия — Африка".
"Надо расширять число иностранных студентов, африканских, учащихся именно на программах среднего профессионального образования. Здесь это вопрос нашего диалога с коллегами из министерства высшего образования, из МИДа, чтобы, может быть, в квотную программу включали еще и студентов СПО", - подчеркнул Зенькович, выступая на форуме.
Он отметил, что сейчас таких студентов из Африки в РФ мало, но те, кто проходит подготовку, "реально покажут хорошие результаты".
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.