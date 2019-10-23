Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович

"Надо расширять число иностранных студентов, африканских, учащихся именно на программах среднего профессионального образования. Здесь это вопрос нашего диалога с коллегами из министерства высшего образования, из МИДа, чтобы, может быть, в квотную программу включали еще и студентов СПО", - подчеркнул Зенькович, выступая на форуме.