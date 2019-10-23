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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович

14:25 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Нужно повышать число африканских студентов, которые учатся в России по программам среднего профессионального образования, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на экономическом форуме "Россия — Африка".
"Надо расширять число иностранных студентов, африканских, учащихся именно на программах среднего профессионального образования. Здесь это вопрос нашего диалога с коллегами из министерства высшего образования, из МИДа, чтобы, может быть, в квотную программу включали еще и студентов СПО", - подчеркнул Зенькович, выступая на форуме.
Он отметил, что сейчас таких студентов из Африки в РФ мало, но те, кто проходит подготовку, "реально покажут хорошие результаты".
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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13:25Саммит и Экономический форум Россия – Африка
В российских медицинских вузах учатся более трех тысяч студентов из Африки
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаНавигатор абитуриентаСН_ОбразованиеПавел ЗеньковичАфрикаРоссияПросвещениеОбразование - Общество
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