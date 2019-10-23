Бывшего замминистра экономики Украины арестовали по подозрению в госизмене

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал подозреваемого в госизмене бывшего заместителя министра экономики Украина Юрия Бровченко с правом залога в 136 тысяч долларов, сообщил адвокат Сергей Стретович украинскому изданию Суд в Киеве арестовал подозреваемого в госизмене бывшего заместителя министра экономики Украина Юрия Бровченко с правом залога в 136 тысяч долларов, сообщил адвокат Сергей Стретович украинскому изданию theБабель

Служба безопасности Украины задержала 22 октября в киевском аэропорту "Борисполь" экс-замглавы Минэкономики страны, который подозревается в госизмене за нанесение государству ущерба в оборонной сфере. Следствием установлено, что экс-замминистра экономики вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека", а также акционером компании "Артем" заключили "с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов" на сумму 16,5 миллионов долларов. В результате реализации преступной схемы злоумышленники получили 8,2 миллиона долларов.

"Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-заместителя министра экономики Бровченко с правом залога в 3,4 миллиона гривен (136 тысяч долларов - ред.)", - пишет издание.

Сообщается, что меру пресечения Бровченко вынес Шевченковский районный суд Киева. Защита экс-замминистра считает такое решение "слишком строгим". "Мы не согласны с аргументами, которые представила прокуратура, требуя ареста нашего подзащитного. Мы будем обжаловать меру пресечения в апелляции", - цитирует издание Стретовича.