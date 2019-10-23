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РИА Новости

Бывшего замминистра экономики Украины арестовали по подозрению в госизмене

14:18 23.10.2019 (обновлено: 14:23 23.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал подозреваемого в госизмене бывшего заместителя министра экономики Украина Юрия Бровченко с правом залога в 136 тысяч долларов, сообщил адвокат Сергей Стретович украинскому изданию theБабель.
Служба безопасности Украины задержала 22 октября в киевском аэропорту "Борисполь" экс-замглавы Минэкономики страны, который подозревается в госизмене за нанесение государству ущерба в оборонной сфере. Следствием установлено, что экс-замминистра экономики вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека", а также акционером компании "Артем" заключили "с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов" на сумму 16,5 миллионов долларов. В результате реализации преступной схемы злоумышленники получили 8,2 миллиона долларов.
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"Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-заместителя министра экономики Бровченко с правом залога в 3,4 миллиона гривен (136 тысяч долларов - ред.)", - пишет издание.
Сообщается, что меру пресечения Бровченко вынес Шевченковский районный суд Киева. Защита экс-замминистра считает такое решение "слишком строгим". "Мы не согласны с аргументами, которые представила прокуратура, требуя ареста нашего подзащитного. Мы будем обжаловать меру пресечения в апелляции", - цитирует издание Стретовича.
Он также добавил, что семья Бровченко будет вносить за него залог. "Учитывая все обстоятельства, в том числе, состояние здоровья Бровченко, защита будет ходатайствовать о применении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказал адвокат.
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