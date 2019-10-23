Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T14:18Z
https://ria.ru/20191023/1560117004.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

Число пострадавших в ДТП на переходе в Петербурге выросло до восьми человек

14:18 23.10.2019
5093
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Семь пешеходов и один водитель пострадали в ДТП в Петербурге, где две машины после столкновения вылетели на пешеходный переход, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее пресс-служба УГИБДД сообщала, что около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После этого автомобили сбили людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали шесть пешеходов и один водитель.
"В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель "Рено" в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Renault, из-за чего тот опрокинулся.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
14:14РИА Новости
В Вологодской области три человека погибли в ДТП
0002083
Обсудить 0
УГИБДДСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
РИА
Новости
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов
Сотрудники британской полиции
У полиции Эссекса нет данных о найденных в грузовике погибших мигрантах
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Эксперт оценил стоимость золота в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Поисковые работы в Новой Керести
Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы РФ
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
16:41Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
16:40"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, потребовали в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
Лента новостейМолния