Число пострадавших в ДТП на переходе в Петербурге выросло до восьми человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Семь пешеходов и один водитель пострадали в ДТП в Петербурге, где две машины после столкновения вылетели на пешеходный переход, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее пресс-служба УГИБДД сообщала, что около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen. После этого автомобили сбили людей на пешеходном переходе. Сообщалось, что пострадали шесть пешеходов и один водитель.

"В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель "Рено" в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.