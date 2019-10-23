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РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье за 4 года приведут в порядок медучреждения за 3,3 млрд руб

14:12 23.10.2019 (обновлено: 14:13 23.10.2019)
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
ТВЕРЬ, 23 окт – РИА Новости. В ближайшие четыре года на приведение в порядок медицинских учреждений в Тверской области планируется направить 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"За счет активного участия в национальном проекте "Здравоохранение", системной модернизации инфраструктуры наших учреждений планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь", – сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании о программе ремонта и развития материально-технической базы госучреждений здравоохранения Тверской области на 2020-2023 годы.

В совещании приняли участие главные врачи учреждений здравоохранения региона, руководители высших и средних специальных учебных заведений.
В пресс-службе напомнили, что по поручению областного руководства в Верхневолжье разработана программа улучшения условий в медицинских организациях области, которая включает 226 объектов в 53 учреждениях здравоохранения. Программа сформирована на основе заявок от областных медорганизаций, а при ее разработке учитывались численность обслуживаемого населения на каждой конкретной территории, состояние объектов, участие в федеральных проектах и другие критерии.
По информации пресс-службы, на совещании обсуждалось открытие в районах области филиалов ведущих учреждений здравоохранения региона.
Так, в следующем году планируется создание второго регионального сосудистого центра во Ржеве. Такие филиалы будут действовать и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково.
По словам главы региона, создать и открыть отделения важно в максимально короткие сроки.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Кроме того, обсуждался проект по открытию в муниципалитетах филиалов перинатального центра для повышения качества медицинских услуг. Уже в следующем году филиалы запланированы в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово. Далее они появятся в Кимрах, Бежецке и Конаково.
Кроме того, в планах до 2024 года – открытие на базе межрайонных больниц отделений онкологического профиля.
Руденя поставил задачу разработать комплексную программу развития онкологической помощи и реализовывать ее параллельно с другими стратегическими направлениями национального проекта "Здравоохранение".
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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