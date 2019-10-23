Россия может предложить Африке готовые решения для законов, заявил сенатор

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия может предложить партнерам из Африки готовые решения для законов, которые необходимы этим странам, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов на форуме "Россия — Африка".

"Конкурентная среда в Африке сегодня очень серьезная, поэтому нам надо задействовать все ресурсы. Если мы говорим о работе парламента, то эта работа должна проводиться и в двустороннем формате со всеми африканскими парламентами, и в рамках межпарламентских объединений", - сказал Морозов, выступая на форуме.

Он добавил, что Россия может предложить партнёрам из африканских парламентов готовые ключевые решения под те законы, которые необходимы им в интересах африканских стран, особенно в том, что касается ресурсов.

"На сегодняшний день мы видим эти изъяны и обсуждаем с нашими коллегами на всех парламентских площадках, что надо поменять. В качестве экспертов мы готовы выступать, потому что Россия возвращается в Африку с новыми знаниями, с новыми оценками того, что мы можем преобразовать в рамках взаимодействия с африканскими странами", - подчеркнул он.