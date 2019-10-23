РЖД планируют принять участие в строительстве железных дорог в Нигерии

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. РЖД планируют поучаствовать в строительстве железных дорог в Нигерии и в определении направлений развития железнодорожной инфраструктуры этой страны, говорится в сообщении компании с ссылкой на меморандум.

Меморандум о взаимопонимании подписали в среду в Сочи в рамках форума "Россия-Африка" гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Нигерии Чибуике Ротими Амаечи. Согласно документу, стороны выражают согласие на долгосрочное сотрудничество. В частности, там отмечено, что правительство Нигерии заинтересовано в восстановлении существующих путей и подвижного состава, расширении сети железных дорог путем строительства новых линий.

"Документом также зафиксировано, что стороны будут стремиться расширять сотрудничество для целей развития железнодорожной промышленности и совершенствования железнодорожной техники Федеративной Республики Нигерии. Как следует из меморандума, ОАО "РЖД" определит объем своего участия в предложенных проектах в Нигерии, в частности, в проекте Coastal Line (участок Лагос – Калабар) и проекте железной дороги порт Харкорт – Майдугури, с учетом своего технического и кадрового резерва", - говорится в сообщении РЖД к подписанию.

"Кроме того, ОАО "РЖД" определит направления развития железнодорожных транспортных систем посредством проектирования, строительства, управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в Нигерии и внедрения других решений по модернизации, которые могут быть предложены правительству Нигерии", - добавляется в сообщении.

Подписанный документ также позволяет сторонам по взаимному согласию инициировать и другие направления сотрудничества.

Первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин ранее сообщал журналистам, что РЖД изучают возможность участия в ряде проектов в Африке, в том числе в Египте, Гане, Нигерии и Эфиопии. В целом об интересе к участию в проектах в Африке он говорил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ в июне 2019 года.