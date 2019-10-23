Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган

Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией

Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Турция будет следить за тем, чтобы силы сирийских курдов не смогли "переодеться" в форму правительственных войск Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"YPG (силы самообороны сирийских курдов) должны уйти от 30-километровой зоны на юг. Мы обсуждали с (президентом РФ Владимиром) Путиным, не выйдет ли так, что члены террористических организаций, сменив название и переодевшись в форму (сирийского) режима, останутся на этой территории? Он сказал: "Этого не допустим". Мы будем следить", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал Haberturk

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.