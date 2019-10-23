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РИА Новости
Культура

В Москве покажут картины русских авангардистов из "Союза молодежи"

13:51 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетители на выставке Союз молодежи. Русский авангард 1909 - 1914 в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности открывает в четверг в столице экспозицию "Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914", посвященную творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века; проект осуществлен совместно с Государственным Русским музеем и "Энциклопедией русского авангарда", сообщает пресс-служба банка ВТБ, выступившего генеральным спонсором выставки.
Петербургский "Союз молодежи" был зарегистрирован в 1910 году и стал первым официальным объединением художников авангарда. В группу входили такие мастера, как Казимир Малевич, Владимир Татлин, Павел Филонов и Ольга Розанова, а также менее известные сегодня авторы – Михаил Матюшин, Иосиф Школьник, Елена Гуро и другие.
За четыре года работы они устроили семь выставок, на которых показали работы самых разных направлений, от символизма до кубофутуризма.
Всего на выставке будет показано порядка 80 произведений 35 художников. Кураторы стремились через художественные произведения и документальные материалы рассказать о "Союзе молодежи" как о революционном явлении русского искусства и оценить его влияние на последующие течения.
Картина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу
21 октября, 11:58Культура
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На выставку в Москву привезут такие шедевры, как "Усовершенствованный портрет И.В. Клюна" работы Казимира Малевича, "Пир королей" Павла Филонова, "Лучистый пейзаж" Михаила Ларионова. Также будут показаны малоизвестные произведения авангарда из Русского музея, художественных музеев России, Латвии и частных собраний.
"Нам показалась близкой идея кураторов погрузить посетителей выставки в атмосферу 1910-х с помощью произведений искусства, архивных документов и архитектурных деталей, передающих дух эпохи и авангардистского искусства. В рамках общебанковской программы "Культурная страна" мы выступаем за системный подход и живо реагируем на просьбы партнеров поддерживать те проекты, которые, на наш взгляд, не просто рассказывают о том или ином периоде в искусстве, но и помогают лучше разобраться в истории нашей страны", – привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
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КультураРоссийский еврейский музей толерантности
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