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РИА Новости

Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали ее военных

13:31 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб
 Президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали военных этой страны, заявил президент Хаге Готфрид Гейнгоб.
"Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Говоря о других сферах российско-намибийского сотрудничества, Гейнгоб заметил, что "наши двусторонние отношения на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы".
"Сфера энергетики является несколько проблемной, есть вопросы, которые мы должны обсудить, но мы как друзья всегда можем это сделать", - добавил президент Намибии.
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