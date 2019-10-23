Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали ее военных

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали военных этой страны, заявил президент Хаге Готфрид Гейнгоб.

"Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Говоря о других сферах российско-намибийского сотрудничества, Гейнгоб заметил, что "наши двусторонние отношения на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы".