В Омской области отремонтировали 19 домов культуры

ОМСК, 23 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт домов культуры в 2019 году в сельской местности в рамках реализации национального проекта "Культура" завершается в Омской области, отремонтировано 19 зданий, сообщает в среду облправительство.

"В этом году в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы 27 домов культуры. На эти цели в 2019 году было направлено 70 миллионов рублей, 60 миллионов из которых – федеральные. Проект реализуется при областном и муниципальном софинансировании", - говорится в сообщении.

По данным областного минкультуры, сейчас капитальный ремонт закончен уже в 19 домах культуры в Большереченском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавсклом, Одесском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Таврическом и Черлакском районах.

Так, накануне в селе Ситниково Нижнеомского района состоялось торжественное открытие дома культуры, который сами жители называют "центром культуры". В небольшом селе проживают около 700 человек. Старый деревянный ДК постепенно становился непригодным для деятельности творческих коллективов. В этом году село попало в нацпроект "Культура", муниципалитету было выделено 4,4 миллиона рублей. Администрация района приняла решение открыть ДК в здании бывшего больничного стационара. Дом культуры в пустовавшем долгое время здании пришлось возводить практически "с нуля".

В облправительстве отметили, что в настоящее время в высокой степени готовности находятся дома культуры еще в шести районах области. Они будут сданы до конца осени.