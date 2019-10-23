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РИА Новости
Омская область

В Омской области отремонтировали 19 домов культуры

13:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевОмская область
Омская область
© РИА Новости / Александр Кряжев
Омская область. Архивное фото
ОМСК, 23 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт домов культуры в 2019 году в сельской местности в рамках реализации национального проекта "Культура" завершается в Омской области, отремонтировано 19 зданий, сообщает в среду облправительство.
"В этом году в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы 27 домов культуры. На эти цели в 2019 году было направлено 70 миллионов рублей, 60 миллионов из которых – федеральные. Проект реализуется при областном и муниципальном софинансировании", - говорится в сообщении.
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По данным областного минкультуры, сейчас капитальный ремонт закончен уже в 19 домах культуры в Большереченском, Исилькульском, Колосовском, Кормиловском, Любинском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавсклом, Одесском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Таврическом и Черлакском районах.
Так, накануне в селе Ситниково Нижнеомского района состоялось торжественное открытие дома культуры, который сами жители называют "центром культуры". В небольшом селе проживают около 700 человек. Старый деревянный ДК постепенно становился непригодным для деятельности творческих коллективов. В этом году село попало в нацпроект "Культура", муниципалитету было выделено 4,4 миллиона рублей. Администрация района приняла решение открыть ДК в здании бывшего больничного стационара. Дом культуры в пустовавшем долгое время здании пришлось возводить практически "с нуля".
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В облправительстве отметили, что в настоящее время в высокой степени готовности находятся дома культуры еще в шести районах области. Они будут сданы до конца осени.
"На следующий год мы усиливаем работу по ремонту зданий, увеличивается и финансирование со стороны министерства культуры РФ. В 2020 году мы не только продолжим капитальный ремонт учреждений культуры в муниципальных районах, но и начнем их реновацию", - рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
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Омская областьЮрий ТрофимовМинистерство культуры РФОмская областьОбщество
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