Абэ заверил Зеленского в намерении продолжить поддержку реформ на Украине

ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Япония намерена продолжать поддержку реформ на Украине, и направит туда группу экспертов в области информационных технологий, заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Токио.

Лидер Украины принимал накануне участие среди иностранных гостей в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито.

"Япония - одна из крупнейших стран-доноров Украины, и мы хотели бы поддержать продолжение реформаторских усилий украинского правительства", - отметил Абэ, согласно распространенному пресс-релизу японского кабинета министров.

"Планируем направить из Японии исследовательскую группу в области IT на Украину", - сказал премьер-министр.

Со своей стороны, как отмечается в пресс-релизе, Зеленский поблагодарил Японию за поддержку реформ и содействие, в частности, в реконструкции Бортнической станции аэрации.