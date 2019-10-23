Абэ заверил Зеленского в намерении продолжить поддержку реформ на Украине

ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Япония намерена продолжать поддержку реформ на Украине, и направит туда группу экспертов в области информационных технологий, заявил в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Токио.
Лидер Украины принимал накануне участие среди иностранных гостей в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито.
"Япония - одна из крупнейших стран-доноров Украины, и мы хотели бы поддержать продолжение реформаторских усилий украинского правительства", - отметил Абэ, согласно распространенному пресс-релизу японского кабинета министров.
"Планируем направить из Японии исследовательскую группу в области IT на Украину", - сказал премьер-министр.
Со своей стороны, как отмечается в пресс-релизе, Зеленский поблагодарил Японию за поддержку реформ и содействие, в частности, в реконструкции Бортнической станции аэрации.
Как сообщалось ранее, Япония подписала с Украиной в 2015 году кредитный договор по реконструкции станции очистки сточных канализационных вод в Киеве. По данным японского правительства, на февраль 2018 года кредит составил 1,1 миллиарда долларов.
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