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РИА Новости

Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов

13:10 23.10.2019 (обновлено: 15:44 23.10.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе, где были обнаружены почти 40 тел мигрантов, и выражает соболезнования близким погибших.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
"Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю информацию от МВД и буду тесно работать с полицией Эссекса, чтобы точно установить, что произошло. Мои мысли сейчас со всеми погибшими и их близкими", — написал Джонсон в твиттере.
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