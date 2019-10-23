Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе, где были обнаружены почти 40 тел мигрантов, и выражает соболезнования близким погибших.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. В связи со случившимся задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
"Я потрясен этим трагическим инцидентом в Эссексе. Я регулярно получаю информацию от МВД и буду тесно работать с полицией Эссекса, чтобы точно установить, что произошло. Мои мысли сейчас со всеми погибшими и их близкими", — написал Джонсон в твиттере.
I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019