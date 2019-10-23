Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что потрясен инцидентом в Эссексе, где были обнаружены почти 40 тел мигрантов, и выражает соболезнования близким погибших.