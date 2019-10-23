В Петербурге шесть человек пострадали при выезде автомобиля на переход

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Пять пешеходов и один водитель пострадали в результате ДТП, при котором после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на пешеходный переход, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген" с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе", - сказано в сообщении.