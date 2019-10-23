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РИА Новости

В Петербурге шесть человек пострадали при выезде автомобиля на переход

13:09 23.10.2019 (обновлено: 13:16 23.10.2019)
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© Фото предоставлено очевидцемДТП в Санкт-Петербурге
ДТП в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено очевидцем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Пять пешеходов и один водитель пострадали в результате ДТП, при котором после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на пешеходный переход, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген" с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе", - сказано в сообщении.
В результате пострадали пять пешеходов, которые находятся в состоянии средней тяжести, и один водитель, получивший тяжелые травмы.
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УГИБДДСанкт-ПетербургПроисшествия
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