Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T13:08Z
https://ria.ru/20191023/1560111059.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Внедрение цифровых сервисов поможет улучшить инвестклимат в Ленобласти

13:08 23.10.2019
3
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Удержать высокую позицию Ленинградской области в десятке лучших регионов с инвестиционным климатом поможет внедрение цифровых сервисов предоставления услуг, заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.
"Наш результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2018 года – лучший. Мы впервые вошли в десятку ведущих регионов по инвестициям на одного жителя и заняли восьмую строчку по общему обьему привлеченных инвестиций - более 465 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее", - сказал Дрозденко, выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.
По его словам, чтобы сохранить набранные темпы, необходимо переходить на современные формы работы - внедрение цифровых сервисов предоставления услуг.
"Ленинградская область одна из первых в стране перешла на предоставление услуг в электронном виде по регистрации предприятий, ввела новые механизмы поддержки малого бизнеса, сократила сроки и количество процедур по регистрации прав собственности, подключению к электросетям. Также регион находится на первом месте в стране по доле закупок у субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал глава региона.
Банкноты номиналом 5000 рублей
10 октября, 14:52Ленинградская область
Районы Ленобласти с эффективной властью получат гранты
Дрозденко также отметил, что один из показателей рейтинга – эффективность деятельности региональных инвестсоветов. Для повышения эффективности работы совета в Ленинградской области, на платформе "Профессионалы 4.0" был размещен соответствующий кейс. Изменения по формату работы областного инвестсовета предложил победитель конкурса "Лидеры России", петербуржец Александр Строганов. На основании анализа, опросов и личного участия в работе совета, он рекомендовал, в частности, вовлекать бизнес на этапе формирования повестки, приглашать инвесторов, реализующих проекты, а не уже состоявшихся бизнесменов, вести онлайн трансляцию, использовать обратную связь по итогам советов.
"Одна из главных особенностей обновленного Инвестсовета – представление конкретный кейсов инвесторов, реализующих проекты в Ленинградской области",- резюмировал он.
В рамках заседания совета был презентован проект строительства завода ООО "ДРБ Рус" по производству компонентов для концерна Хенде.
"Российское подразделение южно-корейской компании DRB (производитель резиновых изделий) планирует разместить новое производство в Свердловском городском поселении Всеволожского района. Объем инвестиций оценивается в один миллиард рублей, количество создаваемых рабочих мест – 150. Запуск производства планируется в феврале 2020 года",- отметили в пресс-службе обладминистрации.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Ульяновск
В Ульяновской области создадут интерактивную карту энергоэффективности
РИА
Новости
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
В РФПИ заявили о желании американских компании наращивать бизнес в России
Директор по маркетингу компании Paulig Александр Копытов
Александр Копытов: российский рынок кофе имеет огромный потенциал
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации. 21 октября 2019
Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России
Лента
новостей
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
Лента новостейМолния