Внедрение цифровых сервисов поможет улучшить инвестклимат в Ленобласти

С.- ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Удержать высокую позицию Ленинградской области в десятке лучших регионов с инвестиционным климатом поможет внедрение цифровых сервисов предоставления услуг, заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

"Наш результат в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2018 года – лучший. Мы впервые вошли в десятку ведущих регионов по инвестициям на одного жителя и заняли восьмую строчку по общему обьему привлеченных инвестиций - более 465 миллиардов рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее", - сказал Дрозденко, выступая на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

По его словам, чтобы сохранить набранные темпы, необходимо переходить на современные формы работы - внедрение цифровых сервисов предоставления услуг.

"Ленинградская область одна из первых в стране перешла на предоставление услуг в электронном виде по регистрации предприятий, ввела новые механизмы поддержки малого бизнеса, сократила сроки и количество процедур по регистрации прав собственности, подключению к электросетям. Также регион находится на первом месте в стране по доле закупок у субъектов малого и среднего бизнеса", - сказал глава региона.

Дрозденко также отметил, что один из показателей рейтинга – эффективность деятельности региональных инвестсоветов. Для повышения эффективности работы совета в Ленинградской области, на платформе "Профессионалы 4.0" был размещен соответствующий кейс. Изменения по формату работы областного инвестсовета предложил победитель конкурса "Лидеры России", петербуржец Александр Строганов. На основании анализа, опросов и личного участия в работе совета, он рекомендовал, в частности, вовлекать бизнес на этапе формирования повестки, приглашать инвесторов, реализующих проекты, а не уже состоявшихся бизнесменов, вести онлайн трансляцию, использовать обратную связь по итогам советов.

"Одна из главных особенностей обновленного Инвестсовета – представление конкретный кейсов инвесторов, реализующих проекты в Ленинградской области",- резюмировал он.

В рамках заседания совета был презентован проект строительства завода ООО "ДРБ Рус" по производству компонентов для концерна Хенде.