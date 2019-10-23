Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T13:03Z
https://ria.ru/20191023/1560110713.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/98/1559099818_0:0:3401:1914_1036x0_80_0_0_d706f0b85b33dfb0664a3405280937be.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Матвиенко подчеркнула важность договоренностей России и Турции по Сирии

13:03 23.10.2019
78
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Достигнутые лидерами России и Турции договоренности по совместным действиям в Сирии позволили продолжить процесс политического урегулирования в САР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду.
"Россия и Турция объявили публично о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии", - сказала спикер журналистам, добавив, что это ключевой вопрос переговоров.
Она также отметила, что совместный меморандум позволит остановить кровопролитие в Сирии, избежав гуманитарной катастрофы в САР. Стороны также договорились о совместных действиях по борьбе с террористами, "при этом будет продолжено политическое урегулирование в Сирии", добавила спикер верхней палаты парламента.
По словам Матвиенко, "Россия играет ключевую роль в сирийском урегулировании, и это признают в мире".
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
12:40Война в Сирии
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Она отметила, что российский президент сумел выстроить диалог со всеми участниками, которые играют значимую роль в ближневосточном регионе.
"Именно Россия не допустила повторения в Сирии ситуации в Ираке, Ливии", - добавила она.
Сейчас важно сохранить хрупкое перемирие, не сорвав заседание Конституционного комитета Сирии, подчеркнула спикер СФ. По ее мнению, необходимо обеспечить продолжение политического процесса в Сирии. По словам спикера, "Россия и Турция при обсуждении ситуации в САР продемонстрировали конструктивный подход".
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
12:10Война в Сирии
В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии
300001
Обсудить 1
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Глава Facebook Марк Цукерберг
Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
РИА
Новости
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги
Комиссар Африканского союза заявил о доверии членов организации к России
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
Лента
новостей
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
Эксперт рассказал, зачем Россия ввела патрули в Сирию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко не ожидает кардинальных изменений в работе СПЧ
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
РЖД и Египет подписали протокол о потенциальном сотрудничестве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Соглашение Турции и США снизило уровень насилия в Сирии, считают в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Полицейские у штаб-квартиры полиции Парижа. 3 октября 2019
На юге Франции полиция задержала человека, закрывшегося в музее
Вячеслав Володин
Володин раскритиковал депутатов, не явившихся на обсуждение проекта бюджета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
Лента новостейМолния