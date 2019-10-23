Матвиенко подчеркнула важность договоренностей России и Турции по Сирии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Достигнутые лидерами России и Турции договоренности по совместным действиям в Сирии позволили продолжить процесс политического урегулирования в САР, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду.

"Россия и Турция объявили публично о необходимости сохранения суверенитета и целостности Сирии", - сказала спикер журналистам, добавив, что это ключевой вопрос переговоров.

Она также отметила, что совместный меморандум позволит остановить кровопролитие в Сирии, избежав гуманитарной катастрофы в САР. Стороны также договорились о совместных действиях по борьбе с террористами, "при этом будет продолжено политическое урегулирование в Сирии", добавила спикер верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, "Россия играет ключевую роль в сирийском урегулировании, и это признают в мире".

Она отметила, что российский президент сумел выстроить диалог со всеми участниками, которые играют значимую роль в ближневосточном регионе.

"Именно Россия не допустила повторения в Сирии ситуации в Ираке, Ливии", - добавила она.

Сейчас важно сохранить хрупкое перемирие, не сорвав заседание Конституционного комитета Сирии, подчеркнула спикер СФ. По ее мнению, необходимо обеспечить продолжение политического процесса в Сирии. По словам спикера, "Россия и Турция при обсуждении ситуации в САР продемонстрировали конструктивный подход".

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.